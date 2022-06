Il giorno del matrimonio è forse uno dei giorni più belli che possano accadere nella propria vita. Un giorno unico che si vuole ricordare per sempre. Tutto deve essere perfetto, tutto deve essere in ordine e nulla può essere lasciato al caso. E così si pensa ai fiori, alla location, alla musica, al menù e poi ovviamente ai vestiti.

Se per l’uomo la scelta forse è più facile, anche se non è detto, per la sposa non lo è di certo. I vestiti per lei sono infiniti e sono tutti bellissimi. Quando ci si reca in un negozio di abiti da sposa si vorrebbero indossare tutti. E così iniziano le prove finché non si trova quello giusto.

Assieme al vestito, però, bisogna sempre pensare anche alle scarpe. Infatti queste non possono e non devono essere assolutamente lasciate al caso. Solitamente per la scarpa si opta per una semplice décolleté bianca oppure per un sandalo bianco. Ma in commercio ci sono tantissime altre opzioni da prendere in considerazione.

Sono queste le scarpe perfette da indossare al matrimonio per splendere come una vera principessa

Una grande classico, ma veramente senza tempo, è la pump di Manolo Blahnik. La décolleté Hangisi in pizzo cordonato bianco è realizzata in Italia. Presenta una suola in pelle, ha un tacco di 90 mm ed è sormontata dalla caratteristica preziosa fibbia, apparsa per la prima volta nel 2008, oggi iconica del brand.

Un altro modello iconico del brand è la décolleté Lurum in raso bianco lucido sormontata da rametti di foglie di cristallo. È foderata e con una suola in pelle liscia che garantisce, così, comfort a chi la indossa.

Altra scarpa veramente bellissima e dal design accattivante è di MACH & MACH. Questa presenta un grande fiocco impreziosito da cristalli ed è realizzata in PVC iridescente e pelle bianca, ornata da file di delicati diamanti finti e perle che avvolgono la caviglia.

E ancora, le mules Marta di Jimmy Choo che sono decorate con fibbie fiorite da cristalli che regalano un tocco glamour alla scarpa. Sono realizzate in Italia in morbida pelle bianca con una tomaia a V, montate su un tacco curvo.

E sulla fine abbiamo un classico delle scarpe, ovvero Christian Louboutin, che crea dei sandali in morbido raso bianco con l’iconica suola rossa. I cinturini in tulle glitterato che avvolgono la caviglia si drappeggiano come un velo. E così sono queste le scarpe perfette da indossare al matrimonio per avere anche ai piedi un piccolo gioiello.

