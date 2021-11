Avere 50 anni non significa altro che aver raggiunto abbastanza esperienza per capire tantissime cose della vita e delle persone. Questo dovrebbe semplicemente dare più sicurezza ma anche tantissima leggerezza di fronte a varie situazioni. Trasfondere tutto ciò nei capi che indossiamo, non farà altro che renderci semplicemente più belle e ancora più affascinanti. Sono tantissimi gli outfit da poter scegliere. Si pensi ad esempio all’intramontabile tubino nei colori trendy dell’autunno-inverno 2021-2022. Ovvero, l’abito che snellisce i fianchi e fa sentire a proprio agio e sexy anche a 50 o 60 anni. Ma oltre all’abito, a completare l’outfit e a renderci più snelle e slanciate sono poi le calzature che indossiamo.

Pertanto sono questi gli stivali che slanciano la figura e fanno sentire comode e sexy anche a 50 anni. Ovvero gli stivali lunghi da cavallerizza, che sono talmente sobri e chic da farci sentire eleganti e alla moda in ogni momento della giornata. Questi stivali sono un classico che non può assolutamente mancare per i nostri outfit invernali. Possono indossarsi per avere uno stile casual durante il giorno ma anche raffinato per una serata sotto ad un abito in maglia fino al ginocchio. Nonché sotto ad una gonna plissé cosicché chi la indossa sarà incredibilmente alla moda con un grande classico che incanta sempre.

Sono questi gli stivali che slanciano la figura e fanno sentire comode e sexy anche a 50 anni

Gli stivali da cavallerizza o da amazzone hanno solitamente un tacco basso, la pelle rigida, sono quasi aderenti al polpaccio e larghi alla caviglia. Sono estremamente comodi da indossare al lavoro, quando si fa shopping o una passeggiata in centro con le amiche. Inoltre sono talmente versatili da conferire la giusta eleganza per ogni occasione.

Risultano infatti perfetti sotto ad un abito stretto come un tubino, o chemisier o anche sotto a gonne lunghe per sentirsi eleganti ma contemporaneamente comode. Mentre per chi vuole sentirsi sportiva e raffinata sono perfetti sotto a pantaloni aderenti, ovviamente indossati dentro agli stivali. Per chi invece non vuole rinunciare all’altezza, potrà scegliere la versione con il tacco. Ideali, per comodità e sobrietà, sono la versione con un tacco non sottile e di altezza media. Per sentirsi più slanciate e snelle, ma allo stesso tempo, comode e sicure sui tacchi, potremmo optare per un tacco alto al massimo 7 cm. In tal modo schiena e piedi ci ringrazieranno.

