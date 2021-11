L’inverno sta bussando da giorni alle nostre porte, le giornate più corte e piovose lo annunciano a gran voce.

Con l’arrivo della stagione fredda, però, sono molte le cose di cui occuparsi. Per prima cosa bisognerà procedere con il cambio armadio, soprattutto se non lo si è già fatto all’inizio dell’autunno.

Infatti in inverno non bastano maglioni e cappotti leggeri, sarà necessario procurarsi dei capispalla adeguati.

Tra questi i più apprezzati, oltre ai cappotti e ai parka, sono i piumini. Capi molto caldi e amati di cui non si può fare a meno nel periodo invernale.

Infatti, non si può pensare di affrontare l’inverno senza possedere almeno un caldo piumino.

Spesso trovare un piumino di buona qualità senza spendere tantissimi soldi sembra un’impresa impossibile.

Da un lato abbiamo i piumini più conosciuti come Moncler o Herno dai prezzi molto elevati. Una fascia intermedia comprende i piumini della Colmar, The North Face o Save The Duck.

Tuttavia, si tratta sempre di giacche che superano i duecento euro di prezzo, per trovarne a meno bisogna orientarsi su altro.

Oltre a cappotti e giacche anche questi piumini caldi ma economici da comprare subito per l’inverno

Per trovare piumini a meno di cento euro sarà necessario fiondarsi sul fast fashion. Spesso si sottolinea come sia importante limitare gli acquisti nelle grandi catene, soprattutto se compulsivi e non necessari.

Tuttavia, se si è alla disperata ricerca di piumini a buon prezzo catene come Zara hanno diverse proposte.

Basterà recarsi in negozio o scorrere il sito online per imbattersi in prodotti di buona qualità a prezzi decisamente competitivi. Alcuni, in particolare, si trovano scontati a meno di 50 euro.

Si tratta di giacche calde e impermeabili che svolgono egregiamente il loro lavoro, ottime da utilizzare anche come piumini da battaglia.

Anche la catena Massimo Dutti propone dei piumini a prezzi competitivi. Spendendo poco più di cento euro ci si porta a casa un prodotto di ottima qualità e dal taglio moderno.

Adidas

Sempre con prezzi che si aggirano sul centinaio di euro sarà possibile acquistare piumini del marchio di abbigliamento sportivo Adidas. Sul sito internet ufficiale si potranno anche trovare diversi prodotti scontati sia da uomo che da donna.

I tagli di questi piumini sono molto moderni ed è possibile acquistarli in diversi colori. Ecco perché oltre a cappotti e giacche anche questi piumini caldi ma economici da comprare subito per l’inverno.