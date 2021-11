Nel report pubblicato dall’Ufficio Studi intitolato Il titolo Pirelli a breve potrebbe offrire un’interessante occasione di acquisto si scriveva quanto segue

Sul time frame settimanale, infatti, la proiezione in corso è ribassista e ha ormai quasi raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 5,004 euro. Su questo livello, quindi, si potrebbe entrare in acquisto ponendo come stop una chiusura settimanale inferiore a 5,004 euro.

La chiusura settimanale è stata a 5,000 euro prima far invertire la tendenza al rialzo. Da quel momento in poi il titolo ha guadagnato oltre il 15% portandosi in area 5,8 euro. Tuttavia, l’annunciato rialzo del titolo Pirelli ha ancora tanta strada davanti a se’. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza è saldamente rialzista e il primo importante ostacolo lungo questo percorso, area 5,692 euro (I obiettivo di prezzo), è stato rotto al rialzo. A questo punto, quindi, le quotazioni di Pirelli potranno dirigersi con relativa facilità verso il II obiettivo di prezzo in area 6,532 euro. La massima estensione rialzista, poi, si trova in area 7,372 euro (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5,692 euro.

La valutazione del titolo Pirelli

Che il titolo Pirelli possa continuare lungo la strada del rialzo è supportato anche dalla solidità della società. Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo. Inoltre, gli analisti hanno sostenuto l’evoluzione positiva delle attività del gruppo con un cambio al rialzo delle previsioni di utile netto per azione. Per i prossimi tre anni, infatti, la crescita media annua dell’utile di Pirelli è vista essere superiore al 20%, un livello superiore a quello medio del settore di riferimento.

L’annunciato rialzo del titolo Pirelli ha ancora tanta strada davanti a se’: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 18 novembre in area 5,79 euro con un ribasso dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale