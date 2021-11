Ogni anno aspettiamo il Black Friday con la convinzione che sia l’unico momento in cui possiamo risparmiare sul serio. Ma ci siamo mai chiesti se sia davvero così?

Durante l’anno sono tantissimi i siti e i negozi che fanno sconti periodici, sia alla fine della stagione sia per altre numerose occasioni.

Invece che aspettare il Black Friday per fiondarci alla ricerca di qualche offerta, scegliamo prima cosa acquistare e cerchiamo i siti che lo vendono scontato. In questo modo, non solo risparmieremo sul serio, ma anche con meno stress.

Un tipico autoregalo che ci concediamo per Natale sono i prodotti tecnologici. È sempre più comune trovare smartphone, computer o smart tv sotto l’albero e non vedere l’ora di scartarli.

Se ci ritroviamo in questa descrizione, adesso è il momento giusto per acquistare il nostro regalo risparmiando, perché di offerte ce ne sono in abbondanza.

Ecco quelle migliori in scadenza che sfruttano il periodo precedente al Black Friday:

Unieuro ha lanciato il Manà Manà Black Friday, con centinaia di prodotti in offerta tra smartphone, laptop, tv, elettrodomestici e non solo. Tra i prodotti più interessanti e maggiormente scontati ci sono le smart tv, su cui possiamo risparmiare fino a 900 euro. L’offerta scade l’11 novembre;

Euronics continua il suo Everyday Black Friday, che mette un prodotto in offerta diverso per ogni giorno fino al 26 novembre;

anche Mediaworld propone numerosi sconti di varia entità su tantissimi prodotti fino al 10 novembre, mentre Trony offre un 3×2 fino al 21 novembre;

c’è poi Microsoft, che ci fa uno sconto fino a 500 euro sui pacchetti Surface Pro 7 e non solo.

Su questi siti possiamo trovare cosa desideriamo per noi o vogliamo regalare ad altri, senza rischiare di arrivare a ridosso del Natale a mani vuote.

Altro che Black Friday, ecco come avere fino a 900 euro di sconto su tantissimi prodotti tecnologici da regalare a noi stessi o agli altri.

Trovare sconti sul sito della nostra marca del cuore

Se abbiamo una nostra marca del cuore, possiamo sbirciare direttamente il suo sito ufficiale per scoprire magari dei preziosissimi sconti da cogliere al volo. In genere li troviamo nella pagina principale in bella vista, quindi non possiamo sbagliare.

Se invece preferiamo acquistare in negozio, passiamoci davanti ogni settimana durante una sana camminata e teniamo d’occhio i prezzi. Quando sarà il momento giusto per accaparrarci il nostro regalo lo sapremo.

