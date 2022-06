Non solo gel e smalto per unghie bellissime e colorate tutto l’anno, ma questo trucco che richiede pochi minuti

In estate non manca il desiderio di avere delle unghie colorate. Avere delle mani curate, inoltre, è sempre un qualcosa che viene notato dagli altri. Non tutti, però, sono in grado o hanno il tempo di dedicarsi all’applicazione dello smalto o ad una manicure curata. La seconda scelta ricade, allora, sulle unghie in gel, che però può risultare piuttosto costosa.

Non tutti, però, prendono in considerazione l’applicazione delle unghie finte. Questa tipologia è molto economica e facile da applicare. Inoltre, soprattutto per chi vuole far crescere le proprie unghie naturali, possono essere delle perfette alleate. Vediamo come sceglierle e tutti i passaggi per l’applicazione e avere così delle mani perfette. Non solo gel e smalto per unghie bellissime, ma anche queste unghie finte facilissime da applicare.

Facili ed economiche

Prima di tutto, ci sono due tipi di unghie finte, ovvero quelle adesive e quelle applicabili con la colla. Le prime sono molto facili da mettere, ma durano anche meno. Le seconde hanno qualche passaggio in più, ma hanno una durata maggiore. Entrambe sono realizzate in plastica e ci sono davvero molte tipologie differenti. Nei negozi online esistono kit con tutto l’occorrente, tra cui colla, adesivi e lima. Le unghie finte all’interno hanno molte misure, adatte a qualsiasi tipo di mano. Generalmente, le unghie che troviamo in commercio potrebbero risultare troppo lunghe per noi. Non disperiamoci, potremo accorciarle a piacimento senza temere di rovinarle.

Passiamo all’applicazione. Come primo passaggio, dobbiamo preparare le nostre unghie naturali. Togliamo eventuali residui di smalto rimasto e immergiamo le mani in acqua tiepida per qualche minuto. Questo ci servirà ad ammorbidire sia le unghie che le cuticole. Massaggiamo con dell’olio le mani e procediamo a spingere delicatamente le cuticole. Poi laviamoci bene le mani ed eliminiamo qualsiasi traccia di olio e di acqua. Quando le mani saranno completamente asciutte procediamo all’applicazione delle unghie.

Non solo gel e smalto per unghie bellissime e colorate tutto l’anno, ma questo trucco che richiede pochi minuti

Scegliamo le misure più adatte. Dietro ogni unghia, infatti, ci sono dei numeri che corrispondono ad una grandezza. Lo zero è la misura più grande, mentre più cresce il numero, minore sarà la dimensione. Questo ci aiuterà anche ad applicare le unghie della stessa misura sia su una mano che sull’altra. Quando avremo scelto le 10 unghie corrette, vediamo come procedere.

Se abbiamo scelto le unghie finte adesive, ci basterà eliminare la pellicola della parte adesiva. Facciamo poi aderire l’unghia finta a quella naturale, appoggiandola sulla superficie. Applichiamo una leggera pressione per almeno 15 secondi.

Nel caso in cui avessimo a che fare con unghie applicabili solo con la colla, c’è un po’ di lavoro in più. Dovremmo mettere un paio di gocce di colla, adatta allo scopo, al centro dell’unghia naturale e poi applicare l’unghia finta. Esercitiamo un po’ di pressione per almeno 30 secondi, stando attenti a non formare bolle di aria. Per sistemarne la lunghezza, basterà utilizzare una lima. Le nostre mani saranno sempre curate in ogni momento in soli pochi minuti.

