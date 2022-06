Nel corso dell’ultimo anno il titolo Ascopiave ha avuto un rendimento molto inferiore a quello dei suoi competitors. A fronte di un settore che ha perso mediamente l’8% circa, le quotazioni di Ascopiave hanno perso circa il 16%. Le cose vanno un po’ meglio da inizio anno con il rendimento del titolo in linea con le attuali quotazioni.

Dal punto di vista grafico la tendenza in corso è ribassista e potrebbe presto raggiungere il I obiettivo di prezzo in area 3,015 euro. Questo livello è interessante anche perché a inizio marzo 2022 ha fermato la discesa delle quotazioni favorendo anche un rimbalzo di circa il 20%.

Il titolo Ascopiave è in bilico tra un possibile rimbalzo e un’accelerazione ribassista e si potrebbe decidere in corrispondenza di questo livello.

La sua mancata tenuta potrebbe favorire un’accelerazione ribassista verso l’obiettivo più probabile in area 2,44 euro. La massima estensione ribassista, invece, si potrebbe collocare in area 1,87 euro.

Al rialzo, invece, si potrebbe ipotizzare un rimbalzo come quello partito a inizio marzo.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione è abbastanza contraddittoria con alcuni indicatori che vedono il titolo sottovalutato e altri sopravvalutato. A seconda di come si affronta la valutazione del titolo, quindi, si ottengono risultati diversi. Certamente non un buon approccio per trarne indicazioni operative. In questi casi, quindi, la strategia più conservativa è quella di seguire gli scenari più probabile che possono emergere dall’analisi grafica.

Nella ricerca di punti a favore o sfavore di un investimento su Ascopiave, il rendimento del suo dividendo è sicuramente un aspetto a suo vantaggio. Negli ultimi anni, infatti, il rendimento medio è stato di circa il 5%. Questo valore è confermato anche delle previsioni degli analisti per i prossimi anni. Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate il consenso medio degli analisti che coprono il titolo è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Il titolo Ascopiave (MIL:ASC) ha chiuso la seduta del 17 giugno in ribasso dello 0,36% rispetto alla seduta precedente a quota 3,135 euro.

Time frame settimanale

