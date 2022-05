Periodicamente è necessario cambiare le ruote della nostra auto o del motociclo, per assicurarci di guidare in piena sicurezza. Per smaltire quelle vecchie bisogna rispettare determinate regole, per poter proteggere l’ambiente e non inquinare. Quindi, dovremmo rivolgerci al nostro gommista di fiducia per effettuare la prassi e rispettare le normative in vigore.

Molto spesso, tuttavia, a causa del poco tempo a disposizione, le lasciamo abbandonate in un angolo del garage o fuori in giardino. È un vero peccato non riutilizzarle per rendere più originale il nostro giardino, o casa. Perché basterebbero poche mosse per dare vita ad oggetti singolari e unici, grazie al fai da te.

Non solo fioriere per il giardino, ecco 4 idee creative per riciclare vecchi pneumatici da dipingere e decorare

Molti, ad esempio, ricavano da un semplice pneumatico una fioriera assolutamente unica. È possibile crearne una da parete, da terrazzo o giardino e decorarla in diversi stili, in sintonia con l’arredo e le tinte.

Per prima cosa provvediamo a pulire al meglio tutta superficie della gomma, che sarà sicuramente abbastanza sporca. Usiamo dell’acqua e sapone di Marsiglia, strofinando per bene con una spazzola dalle setole non troppo rigide. Potremo poi dipingerla con dei colori più o meno sgargianti, o realizzando simpatiche fantasie a pois.

In alternativa, per uno stile più country basterà avvolgere una corda o dello spago più spesso intorno, applicando prima della colla per fissare la decorazione. Mettiamo un telo per riporre la terra e delle piante colorate o degli aromi profumati oppure disponiamo lo pneumatico direttamente sulla terra in giardino.

Non solo fioriere per il giardino, però, se vogliamo dare vita a qualcosa di diverso, ecco 4 idee creative per riciclare vecchi pneumatici e decorare le nostre case.

Decorazioni originali

Decoriamo le ruote dando un tocco di colore con pennello e vernice o tappezziamole con un tessuto a piacere, per creare un tavolino da interni o esterni. Sovrapponiamo almeno 2 gomme se vogliamo un tavolo più alto e fissiamo con della colla una tavola di compensato, una lastra di plexiglass o vetro.

Decorando le gomme con una tecnica a piacere, potremo anche dare vita a un comodo pouf da abbinare con il tavolino. Rivestiamo il compensato da posizionare sopra con l’interno di un vecchio cuscino o usiamone uno del tutto nuovo.

Se abbiamo specchi inutilizzati a casa, è il momento di farli rivivere incastrandoli all’interno della gomma dell’auto, basterà trovare quello delle giuste dimensioni. In alternativa, incolliamolo direttamente sulla superfice esterna.

Invece di mettere fuori casa dei tristi bidoni dove buttare l’indifferenziato, o altri tipi di rifiuti, gli pneumatici potrebbero essere una soluzione creativa fantastica. Quindi, poniamo uno sull’altro 2 o 3 bidoni, precedentemente dipinti, e inseriamo un sacco nero nello spazio centrale che si creerà.

