Ogni segno è governato da un elemento diverso e l’interazione tra questi elementi può essere più o meno favorevole. Saper interpretare queste interazioni tra segni e pianeti ci permette di fare qualche previsione. Non solo sulle sfere personali, economiche e lavorative, si può anche prevedere l’interazione tra due segni. Anche se per poter creare un profilo più accurato sarebbe necessario conoscere almeno gli ascendenti.

Oggi, però, vedremo in linea generale quale grado di compatibilità possiamo avere tra due segni. Queste previsioni diventano fondamentali per chi ama l’oroscopo e vuole conoscere nuove persone. Ma anche per chi è già in coppia e vuole qualche risposta su alcuni punti critici di cui non amiamo parlare.

Con l’arrivo dell’estate e dei flirt da vacanza dobbiamo conoscere assolutamente quali segni zodiacali sono tra i più compatibili

Partiamo con i segni di Terra, primo tra tutti il Toro. Questo segno ha vissuto momenti infuocati in questo periodo e se continua così vorrà sapere verso chi concentrare le energie. Si tratta di un segno introverso, per questo con persone totalmente opposte fa davvero scintille. I segni con la compatibilità maggiore sono Cancro, Sagittario e Gemelli. Continuando troviamo la Vergine, un segno poco impulsivo che a volte non sembra molto passionale. I segni con cui si può lasciare andare davvero sono Leone, Scorpione e Capricorno. Finiamo col Capricorno, che vede non solo grande affinità con la Vergine, ma anche con Sagittario e Gemelli.

Compatibilità con i segni di Fuoco

Il Sagittario è un segno molto solare ed esuberante, che ama sia i suoi simili, ma anche gli opposti. Per questo ha grande affinità con il Toro, ma anche con il Capricorno. L’ultimo segno con cui può fare davvero scintille è l’Acquario, con cui passerà notti incredibili. Ariete, invece, predilige persone più pacate, quindi si trova benissimo con Pesci, Scorpione e anche Bilancia. Finiamo poi con il Leone, che è davvero compatibile con la Vergine, il Cancro e i Pesci.

Per i segni di Aria vediamo prima di tutto i Gemelli, travolti completamente dal Toro. Ma grande magnetismo anche per Capricorno e gli stessi Gemelli. Acquario va in collisione mistica con Sagittario, ma anche Cancro e Pesci. Ultimo segno di Aria è la Bilancia, che può avere una passione travolgente con Ariete, Bilancia e Gemelli. Finiamo con i segni di Acqua: prima troviamo il Cancro, che ha massima compatibilità con Leone e Toro. Ma anche con l’Acquario non scherza. Passiamo allo Scorpione, che oltre a Vergine e ad Ariete si trova benissimo sotto le lenzuola con i Pesci. Infine troviamo proprio i Pesci, che con Leone, Ariete e Scorpione fanno faville.

Quindi, con l’arrivo dell’estate e dei flirt da vacanza ora possiamo capire subito se ci potrà essere feeling. Prima di approfondire una conoscenza informiamoci sempre sul segno zodiacale del partner. Soprattutto se siamo del Sagittario, visto che si prospetta un’estate davvero bollente già a partire da giugno.

Approfondimento

Si prospetta un mese di giugno bollente per il Sagittario e questi altri 2 segni fortunatissimi in amore