Non solo fiori e lettere per farsi perdonare, ecco 3 sorprese originali perfette per chiedere scusa dopo un litigio

Esiste un modo perfetto per chiedere perdono dopo aver commesso uno sbaglio? Riconoscere i propri errori e dire “mi dispiace” è il primo passo. Poi un piccolo pensiero potrebbe essere una buona idea per la riconciliazione, ecco alcune idee.

Può capitare a tutti di litigare con una persona a cui teniamo, non siamo esseri perfetti e commettere qualche piccolo errore è umano. Se abbiamo nettamente torto è importante riconoscere lo sbaglio e ammettere le proprie colpe. Il primo passo è riflettere su ciò che abbiamo fatto e riconoscere che avremmo potuto agire in modo diverso. A questo punto sarebbe opportuno principalmente chiedere scusa in modo sincero, mostrando il nostro pentimento e comunicandolo a cuore aperto. Per rendere ancora più autentiche le scuse, che si tratti del partner, di un familiare o di un amico, potremmo fare un piccolo regalo. Solitamente i fiori sono un classico regalo per augurare buona fortuna o per esprimere il nostro affetto e dimostrare un sentito pentimento.

Non solo fiori e lettere per farsi perdonare e rimediare agli sbagli

La rosa bianca, il giacinto porpora e il glicine, nel linguaggio dei fiori, sono ideali per chiedere il perdono. Sono associati all’amore ed all’amicizia sincera, in più sono piante bellissime e meravigliose, sicuramente saranno apprezzate. Un altro gesto importante è donare una lettera scritta con le proprie mani, dove ammettiamo l’errore commesso e comprendiamo lo stato d’animo dell’altra persona. Il contenuto è piuttosto soggettivo e deve essere coerente con il carattere della persona offesa, rispettando i suoi sentimenti e stati d’animo.

Mettere a nudo le nostre fragilità attraverso la penna, potrebbe essere il primo step per risolvere una volta per tutte una brutta situazione. Ma non solo fiori e lettere, per farsi perdonare possiamo anche pensare ad un regalo più originale e singolare, che possa stupire positivamente. La prima idea è decisamente low cost ed è un modo simpatico per dimostrare la nostra completa disponibilità, si tratta dei semplici coupon scritti a mano. Sul web ci sono anche dei facsimili da cui prendere ispirazione, dei buoni dove inserire a penna degli “impegni”. Possiamo ad esempio promettere di svolgere qualche attività insieme, metterci a disposizione per faccende domestiche o altri favori, mantenendo un tono goliardico e simpatico.

I regali per stupire ed emozionare

Se vogliamo donare un presente personalizzato che susciti emozioni, potremmo pensare ad una particolare lampada in 3D con la sagoma di una foto. Recuperiamo una foto insieme, magari fatta durante una vacanza insieme, basterà recarci in negozi specializzati, anche sul web, che fanno questo genere di lavori. L’effetto stilizzato è sbalorditivo grazie ai led con vari tipi di luce ed all’incisione dell’immagine. Ma non tutti amano le smancerie, c’è chi preferisce l’azione o eventi più avventurosi ed adrenalinici, da fare almeno una volta nella vita. L’dea è quella di fare insieme un’esperienza ad alta quota con la zip line, tra quelle disponibili in Italia, per rendere indimenticabile una giornata.