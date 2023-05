La migliore e la peggiore azione di giornata dove sono dirette? La sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo

Al termine della seduta del 15 maggio troviamo un titolo come Recordati in forte guadagno, oltre il 4%, dopo gli ottimi conti del trimestre e le prospettive per il 2023 e Pirelli in fondo alla classifica che perde oltre il 2% dopo le prese di beneficio scattate dopo il rialzo di venerdì 12 maggio a seguito dei conti della trimestrale. A parte le vicende della singola seduta, la migliore e la peggiore azione di giornata dove sono dirette? La risposta a questa domanda arriva dall’analisi grafica che potrebbe anche aiutare a capire chi tra la migliore e la peggiore azione di giornata sia da preferire.

La forza delle resistenze fa sentire tutto il suo peso su titolo Pirelli: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 15 maggio in area 4,829 €, con un ribasso del 2,15% rispetto alla seduta precedente.

Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo sul titolo Pirelli, ma la situazione del titolo è molto delicata. Come si vede dal grafico, infatti, la resistenza in area 4,949 € sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Alla lunga, quindi, questa difficoltà potrebbe tradursi in una fase di debolezza con test del supporto in area 4,682 €. Una chiusura giornaliera sotto questo livello potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso.

Al rialzo, invece, la rottura della resistenza in area 4,949 € potrebbe favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura.

I margini al rialzo per Recordati potrebbero essere abbastanza ridotti: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Recordati (MIL:REC) hanno chiuso la seduta del 15 maggio a quota 45,90 €, in rialzo del 4,11% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un inizio anno debole, come tutto il settore salute, il titolo Recordati ha iniziato una fase rialzista che va avanti da 34 sedute e come non si vedeva da circa 3 anni. Con la rottura, poi, in chiusura di giornata di area 45,18 €, il titolo potrebbe avere creato le condizioni per il raggiungimento di area 47,77 €, massima estensione rialzista. Su questo livello, poi, potrebbe essere probabile qualche presa di beneficio.

Una chiusura giornaliera inferiore a 45,18 €, invece, potrebbe portare a un’inversione ribassista.

