Non tutti sanno che esiste un galateo dei fiori, probabilmente nato nell’Ottocento, dove bisognava rispettare alcune regole rigide quando si voleva regalare un mazzo di fiori. Era un’occasione per trasmettere i propri sentimenti o comunicare un determinato messaggio, ma era necessario attenersi a certi schemi prestabiliti.

Oggi, per fortuna, c’è decisamente più libertà d’espressione in questo senso, ma il galateo propone delle soluzioni formali e delle buone maniere quando si tratta di omaggiare con dei fiori. Ogni specie ha un valore e un significato particolare e sarebbe quindi indicato scegliere quella giusta, anche per fare bella figura.

Quale pianta regalare per un compleanno, anniversario di matrimonio o casa nuova per fare un figurone a augurare buona fortuna

Per quanto riguarda il matrimonio, se volessimo inviare agli sposi un presente floreale, secondo il galateo, dovremmo farlo nei giorni precedenti o successivi alle nozze. Perché avrebbero poco tempo per ringraziare e sistemarli in casa in qualche vaso. Se siamo indecisi e non sappiamo cosa potrebbero apprezzare gli sposi, allora è meglio focalizzarsi sulle piante che simboleggiano la felicità, fertilità e la fortuna. Quindi, potremmo regalare una Dracena Fragrans, violette, fiori d’arancio, fiordalisi, ficus, orchidee o uno splendido gelsomino.

Se invece si tratta del primo anniversario di matrimonio, quello di carta, quelle consigliate sarebbero il garofano o le peonie, simbolo di amore e affetto. Per le nozze d’argento acquistiamo un iris, che esprime fede e speranza, e consegniamolo provvisto di nastro argentato. Per le nozze d’oro, invece, potrebbe essere gradito un grande mazzo di rose giallo oro, avvolte in nastri o tessuti dorati.

Mentre per eventi come il battesimo, la comunione o la cresima potrebbero essere più adatti fiori di colore bianco, come gigli, calle o anche rose.

I fiori nelle altre occasioni

Se siamo indecisi su quale pianta regalare per un compleanno, prima, se è possibile, indaghiamo su quali siano le specie preferite dal festeggiato. Qualsiasi sia la nostra scelta è importante fare caso ai dettagli, ad esempio la presentazione, che dovrà essere curata e d’effetto, anche se si tratta di una piccola pianta.

Se si tratta di un uomo, solitamente si prediligono le varietà più vivaci e colorate, come il tulipano, la sterilizia o l’anthurium. Anche la dalia potrebbe essere un’opzione plausibile, perché nel linguaggio dei fiori è legata alla lunga vita. Se si tratta di una donna le rose sono sempre gradite, ma facciamo sempre attenzione all’eventuale messaggio che può trasmettere. Simboli di prosperità anche giglio, ciclamino, girasole o i bellissimi fiori di pesco, per sigillare una profonda amicizia ed augurare tanta fortuna.

Per fare un omaggio a chi ha acquistato una casa nuova o si è trasferito, optiamo per piante sempreverdi e grasse, meglio ancora se producono vivaci fiori. Se non vogliamo sbagliare, scegliamo tra quelle che porterebbero fortuna, secondo alcune tradizioni, come lo spatifillo, pachira, orchidea, bonsai o delle allegre margherite.

