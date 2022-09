Non solo filler per ringiovanire e camuffare il codice a barre sulle labbra

Vengono utilizzate per correggere gli inestetismi delle labbra ed eliminare le rughe che si formano intorno alla bocca. I fillers riempitivi sono molto richiesti perché prodotti relativamente invasivi, lavorano attraverso micro iniezioni sul riempimento degli spazi vuoti creati dalle rughe.

Si tratta di procedimenti indolore che si stanno evolvendo grazie alle sostanze sicure utilizzate, come l’acido ialuronico che ricrea il collagene perso dalla pelle con il passare del tempo. Gli interventi sono localizzati, le iniezioni inseriscono le sostanze nei tessuti molli e il miglioramento sarebbe veloce. Con l’invecchiamento, non solo la pelle produce meno collagene, ma l’elastina viene intaccata rendendo lo strato meno unito e facilmente attaccabile.

Cosa succede dopo il trattamento

Il miglioramento della zona trattata sarebbe graduale, dopo 2 settimane la situazione si dovrebbe stabilizzare e l’effetto correttivo diventerebbe visibile. Durante le successive visite di controllo alcuni ritocchi potrebbero essere necessari per rifinire il lavoro. Un vantaggio dell’acido ialuronico è dato dal modo in cui viene assorbito. Non provocherebbe danni e aiuterebbe la pelle perché una volta riassorbito fungerebbe da biostimolante. Il gonfiore dopo il trattamento non dura tantissimo, si parla di 2 giorni al massimo, la durata non è sempre uguale perché dipenderebbe dalla qualità del prodotto utilizzato. Se questa è elevata potrebbe durare anche 1 anno.

Ricorriamo a questi rimedi quando gli inestetismi ci creano dei problemi psicologici. Non accettare i propri difetti, i cambiamenti, il tempo che passa, sono problematiche diffuse. I rimedi da utilizzare sono tanti e ci sono numerose attrici o modelle che continuano ad avere un aspetto affascinante nonostante la presenza delle rughe.

Attenuare le rughe intorno alla bocca

Quando vediamo un personaggio famoso che ha poche rughe, nonostante il tempo che passa, se non è ricorso a chirurgia o iniezioni, è facile immaginare che si sia impegnato nella cura della persona. Prendersi cura del proprio aspetto con rimedi naturali è il modo migliore per arrivare ad accettarsi e a volersi bene.

Le rughe dette codice a barre sono solchi verticali che si formano sopra e sotto le labbra. Sono antiestetiche e ci ricordano tutti i giorni che il tempo scorre veloce. Sono rughe naso labiali che dovrebbero essere trattate per tempo attraverso prodotti rivitalizzanti, rimpolpanti e leviganti. Non solo filler per ringiovanire questa zona importante del viso, ma tanti rimedi naturali che potrebbero aiutarci velocemente.

Non solo filler per ringiovanire e camuffare il codice a barre sulle labbra

Ci potrebbe aiutare l’olio di mandorle o alla rosa, oppure il burro di Karité che possiamo trovare in vendita sotto forma di burro cacao. Si tratta di prodotti lenitivi e nutrienti ricchi di vitamine da applicare la sera per ridare elasticità alla pelle.

Si trovano anche come sieri anti-age o creme, simili a quelle che aiutano a preservare la pelle del collo, il contorno occhi o il naso. Senza prodotti chimici aggressivi, tutti i rimedi naturali skincare e per il make-up, oppure struccanti, possono contribuire a rallentare l’invecchiamento o a nascondere i solchi verticali. Se ogni giorno facciamo affidamento su questi prodotti delicati possiamo con il passare del tempo ottenere dei risultati invece che arrenderci alle rughe indesiderate.

