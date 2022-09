Sia prima che dopo i 60 anni potremmo aver bisogno di migliorare la postura, rinforzare la massa muscolare ed eliminare fastidi alle ginture. Talvolta capita di avere anche disturbi dell’equilibrio, comunemente catalogati come labirintite. Si tratta di problematiche diffuse che potrebbero avere una risoluzione grazie ad esercizi svolti con un cuscino.

Grazie a questo strumento si potrebbero migliorare la postura e l’equilibrio, favorendo dei progressi anche dal punto di vista muscolare.

Rinforzare muscoli e articolazioni che scricchiolano con un cuscino

Quello di cui stiamo parlando non è un comune guanciale ma un cuscino propriocettivo.

È un vero e proprio attrezzo ginnico che potrebbe permettere lo svolgimento dell’attività fisica anche a chi ha problemi di mal di schiena.

Il nome così complicato sta a significare che questo strumento migliorerebbe la percezione del proprio corpo attraverso la stimolazione della comunicazione tra sistema nervoso e muscoli.

La sensibilità del nostro sistema nervoso centrale è tale da riuscire ad inviare informazioni precise a muscoli, tendini e articolazioni. Questo meccanismo avviene senza che noi ne siamo coscienti. Ma quando qualcosa interferisce, bisogna correre ai ripari.

Che cosa sono gli esercizi propriocettivi e come si fanno

Facendo un allenamento propriocettivo potremmo attivare i recettori che si trovano nei muscoli, nella pelle e nei tendini, migliorando i segnali che arrivano al cervello.

L’uso del cuscino propriocettivo creerebbe una situazione di instabilità che stimolerebbe il corpo ad una reazione decisa. Questa rapidità dovrebbe indurre i muscoli a riattivarsi e migliorare il movimento.

Le parti del corpo che vengono maggiormente stimolate da questo tipo di attività fisica sono le ginocchia, le caviglie, le spalle e gli addominali. L’uso del cuscino è anche utile per chi vuole combattere le classiche braccia ad ali di pipistrello, rassodando i muscoli nei punti giusti.

Si può fare lo squat, tenendo presente che all’inizio si potrebbero avere difficoltà a mantenere l’equilibrio. Ci si può stendere mettendo i piedi paralleli sul cuscino e sollevando i fianchi e la schiena da terra, creando un ponte. Ci si può anche sedere sul cuscino, mantenere la schiena a 45 gradi e sollevare pian piano entrambi i piedi cercando di restare in equilibrio sui glutei.

Quanto va gonfiato un cuscino

Con questi esercizi potremmo riuscire a rinforzare muscoli e articolazioni che non sono più elastiche, migliorando anche l’equilibrio e la percezione del corpo. Il cuscino si acquista in tutti i negozi che vendono attrezzi per il fitness, con un prezzo che varia dai 12 ai 20 euro. Si gonfia con una pompa e non deve essere riempito d’aria in maniera eccessiva, perché potrebbe scoppiare durante l’uso. È sufficiente che raggiunga un’altezza di 6 centimetri. Allenandoci per due o tre giorni alla settimana potremmo trovare giovamento ed essere maggiormente invogliati a riprendere una regolare attività fisica.

