Finalmente il freddo ci ha lasciate. Non dobbiamo più nascondere le nostre grazie sotto chili di imbottiture di ogni forma e colore. Addio maglioni di lana vecchi e pieni di pallini e benvenute canotte e t-shirt scollate. Ma per alcune di noi, estate o inverno non fa molta differenza. Con l’estate, ogni parte del nostro corpo viene messa in evidenza. E alcune di noi soffrono per via della taglia di reggiseno. Ecco perché spesso si ricorre alla chirurgia estetica, anche solo per qualche iniezione di filler o botulino per rendere il seno più sodo e pieno.

Il disagio del seno piccolo

Occorre fare una premessa: avere un seno piccolo non ci rende meno donne o meno femminili. Ogni donna ha le sue forme e ogni donna è bella a modo suo. Dopotutto, ricordiamo che la bellezza è qualcosa di estremamente soggettivo. Un seno piccolo può essere anche un seno bello. La femminilità si presenta sotto diverse forme. Ma oggi siamo bombardate da foto di modelle prosperose e canoni di bellezza impossibili da raggiungere. Questo può fare sentire a disagio molte di noi. Il processo di accettazione del proprio corpo è lungo e in salita.

Non solo filler o botulino ma anche questo prodigioso trucco per un seno più grande senza bisogno della chirurgia estetica

Quello che possiamo fare, mentre lavoriamo sulla nostra autostima, è valorizzare al meglio quello che madre natura ci ha donato. Perciò è davvero possibile far apparire il seno più grande, anche se si porta una timida prima? Assolutamente sì. Il trucchetto che sveliamo oggi ha dell’incredibile. Prima di tutto occorre procurarsi un reggiseno push-up di almeno due taglie in più rispetto alla nostra. Una volta indossato, si riesce già a vedere la differenza, ma per riempirlo correttamente e accentuare l’effetto “seno voluminoso”, ecco la vera chicca: basta mettere un calzino spesso, ripiegato su se stesso un paio di volte, all’interno di ogni coppa, all’altezza dell’imbottitura. Così facendo, riusciremo a riempire il reggiseno in modo perfetto e senza che si notino eventuali spazi vuoti.

Il tocco finale

Infine, come tocco finale, sarà sufficiente accentuare il tutto col trucco, usando la tecnica del contouring, facilissima da realizzare, per evidenziare le naturali curve e pieghe del seno. Come promesso, non solo filler o botulino possono fare aumentare il nostro seno di qualche taglia. Niente punture o interventi invasivi. Solo un paio di calzini e un buon reggiseno capiente. Provare per credere!

