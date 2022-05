Una delle faccende di casa che porta via più tempo e lavoro sono i vestiti da lavare. Fare lavatrici, dividere i capi per colore e tessuto e lavare a mano quelli più delicati. Eppure, anche con tutte le accortezze possibili capita sempre di infeltrire un maglione o di macchiare una maglietta. Con l’intimo, poi, bisogna fare molta attenzione, perché una temperatura sbagliata può rovinare slip e reggiseni irrimediabilmente.

Ma una delle grane più difficili da superare è il problema del pilling. Con questo termine inglese si vuole indicare il fenomeno per il quale sui vestiti si formano piccoli pallini. Questo problema, oltre a rendere antiestetici i capi, a lungo andare li rovina. In questo articolo vedremo come eliminare pallini e peli dai vestiti e qual è il motivo per cui si formano, soprattutto su alcuni tessuti.

Con 3 trucchi del mestiere sapremo liberarci di questo fastidioso problema e rimettere a nuovo il nostro guardaroba. Vediamo insieme come.

Perché si creano pallini sui vestiti?

Ogni tessuto è composto da fibre più o meno lunghe e morbide. Capita più facilmente che la formazione di pallini colpisca fibre corte come cotone e lana. Stessa cosa vale per i tessuti composti da un mix di fibre sintetiche e naturali. Questo accade perché tendono a sovrapporsi quando il tessuto viene a contatto con altre superfici. Le fibre considerate lunghe, come la seta, al contrario non formano pilling. Ancora, denim e sintetico sono difficilmente soggetti a pilling perché hanno un tessuto elastico e le loro fibre sono meno compatte.

Eliminare pallini e peli dai vestiti con 3 trucchi infallibili e come prevenire il pilling dei tessuti in lavatrice prima e dopo il lavaggio

Una volta comprese le ragioni per cui i nostri abiti sono pieni di pallini, sarà più facile evitarne la formazione. Abbiamo detto che il pilling si forma quando il tessuto viene sfregato con un altro tessuto o con una superficie ruvida (tavoli, gradini n cemento, muri). Allora, una delle accortezze sarà quella di non sfregare gli abiti nemmeno quando li stiamo lavando. Per togliere le macchie sarà opportuno posizionare il capo su un asciugamano e applicare uno smacchiatore. Dopo passeremo sulla parte con un panno pulito.

Un’altra accortezza consiste nell’utilizzare un detersivo a base di enzimi. Questi sono capaci di eliminare le macchie in profondità e sciolgono le fibre corte che tendono ad accavallarsi. Qualora dovessimo liberare dai pallini uno o più capi, un rimedio efficace è la pietra pomice. Passando con questo materiale particolare sulle parti colpite, queste torneranno come nuove senza rovinarsi.

