Uno dei momenti più delicati e importanti nella vita di una donna, senz’altro è la gravidanza. Il pensiero che c’è una piccola vita all’interno del proprio corpo fa emozionare ma anche preoccupare.

La preoccupazione nasce dalla paura di non saper gestire le cose, ma soprattutto ci si preoccupa per la propria salute e quella del bambino. Mangiare bene durante la gravidanza è molto importante. Sono mesi nei quali va rimodulato il proprio piano alimentare affinché il feto possa crescere sano e senza problemi.

Per una donna sono dei mesi molto particolari da tanti punti di vista, e scegliere un’alimentazione bilanciata potrebbe essere di grande aiuto. Non bisogna far molto, bastano solo dei piccoli accorgimenti per rendere una gravidanza meno faticosa.

Non solo evitare alcol, sushi, cibi crudi per una gravidanza perfetta, ecco qual è il segreto per la salute del bambino per farlo crescere sano

Ci sono alcuni alimenti che vanno assolutamente evitati, come ad esempio i cibi crudi: insaccati, sushi, carni crude o poco cotte, verdure crude, uova non cotte..

Si può consumare spesso pesce come la sogliola, nasello, trota. Si consiglia di cucinare al forno o in umido per evitare i fritti.

Altri cibi consigliati sono anche yogurt magri, formaggi freschi. E’ importante bere tanta acqua e non bere alcol.

L’importanza della Vitamina B9 in gravidanza

Il segreto per la salute del bambino, è l’assunzione di vitamina B9 o acido folico. Quest’ultimo in gravidanza ha un ruolo molto importante, va a proteggere e favorisce lo sviluppo dell’embrione. Questa vitamina la possiamo ritrovare in verdura a foglia verde come i broccoli, spinaci, in alcuni cereali, arance o limoni.

In un soggetto normale, l’assunzione di vitamina B9 si aggira intorno ai 0,2mg. Una donna in attesa, proprio per l’importanza che ha, ne deve assumere una quantità che è pari al doppio.

Non solo evitare alcol, sushi, cibi crudi per una gravidanza, ma cosa fare ancora?

Nei mesi di gravidanza è anche sconsigliato l’assunzione di alcol, perché quest’ultimo va ad abbassare i livelli di vitamina B9. Questo può incidere in quanto potrebbe esserci un ritardo sullo sviluppo del sistema nervoso del feto. Uno dei rischi derivanti dalla carenza di vitamina B9, è la nascita di bambini prematuri.

Un altro aspetto molto curioso, è come la vitamina B9 va ad incidere sulla trasmissione dei caratteri ereditari. Alcuni studi sostengono che va a contribuire alla formazione del DNA e a quelle informazioni che contengono il colore degli occhi, dei capelli e il fisico.

Lettura consigliata

Nausea, dolori gastrointestinali, emorroidi o vomito e non solo possono essere allievati con questa bevanda che aiuta anche a dormire