Vengono addirittura dalla Germania e dall’Inghilterra in queste 5 splendide mete marine italiane in cui fare le vacanze coi nostri adorati cani

I nostri amici a 4 zampe e le vacanze estive. Ecco ripresentarsi il tormentone come ogni anno. Le soluzioni adesso sono tante, basta non abbandonarli. Un gesto crudele e disumano che spesso costa loro la vita, oltre a un dolore senza fine. Il cane è ancora l’animale domestico più presente nelle nostre case, ma sempre più tallonato dal gatto. Mentre al gatto, che resta volentieri a casa, può pensare la vicina di pianerottolo, col cane è più difficile. Lui verrebbe sempre con noi, anche sulla Luna. Ma noi dobbiamo rilassarci e lui non deve patire. Ecco, allora che moltissime spiagge si stanno attrezzando per ospitare noi, ma anche i nostri amici. Siamo in questo tra i più avanti d’Europa, rispetto a Grecia, Spagna e Croazia, parlando di competitor. Molte delle nostre spiagge aperte ai cani sono già state premiate e altrettante sono ricercatissime sul web anche dai turisti internazionali che vengono a fare le vacanze nel Bel Paese.

Tutta una serie di spiagge in ogni parte d’Italia

Vengono addirittura dalla Germania e dall’Inghilterra per queste meravigliose mete mare da vivere con i nostri amici a quattro zampe. È sempre abbastanza antipatico fare dei nomi e segnalare solo determinate località, ma ci limitiamo a riportare quelle più cliccate. Nell’ordine:

la spiaggia di Pluto a Bibione, in Veneto;

il Bau Bau Village di Albissola Marina in Liguria;

la Doggy Beach di Lignano Sabbiadoro in Friuli;

il Bau Beach Village di Maccarese nel Lazio;

la Dog Beach di San Vincenzo in Toscana.

Parliamo ovviamente di spiagge strutturate e organizzate per ospitare e allietare la presenza dei nostri cani. Con istruttori e personale specifico, i nostri amici a quattro zampe saranno a loro volta in vacanza. Chiamati a fare esercizi di “agility”, di nuoto, di gioco e riporto e altri ancora. Con altrettante pause dedicate al relax e al riposo, in zone ombreggiate, fresche e dotate di docce e fontanelle private. I nostri amici a quattro zampe non solo si divertiranno, ma si sfogheranno, lasciando finalmente del tempo per rilassarsi anche ai padroni. Cosa molto importante, perché capita che quando andiamo in vacanza con i nostri amici a quattro zampe, se non facciamo la scelta giusta, torniamo più stressati e scarichi di prima. In tantissimi vengono dalla Germania ma anche dall’Inghilterra per approfittare di queste bellissime spiagge tutte per la gioia del nostro Fido.

