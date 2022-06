Nelle fredde sere d’inverno ci si rifugia spesso all’interno di una tazza contenente un qualcosa di caldo. Per alcune persone anche la scelta della tazza è di vitale importanza, perché una tazza rispetto piuttosto he un’altra potrebbe far iniziare la giornata con un piede diverso. C’è chi beve qualcosa di caldo per rilassarsi, chi per addormentarsi prima, o semplicemente per far passare i brividi di freddo dettati dalle basse temperature.

Una delle bevande calde più consumate è la camomilla. La camomilla è conosciuta proprio per la sua capacità di andare a rilassare più parti del corpo, consentendo così un sonno profondo e una resa la mattina successiva migliore. La si può trovare in diverse formulazioni che vanno dai fiori essiccati, alle capsule, compresse ma oltre all’ambito alimentare viene usata anche in estetica per la creazione di creme per il corpo o maschere del viso. Di fatti la camomilla, sotto questo punto di vista, viene usata molto nel mondo cosmetico proprio per le sue capacità lenitive e va inoltre a ridurre le occhiaie più marcate.

Nausea, dolori gastrointestinali, emorroidi o vomito e non solo possono essere allievati con questa bevanda che aiuta anche a dormire

Bisogna comprendere il motivo per il quale la camomilla ha tanti benefici che sono utili alla salute dell’uomo e perché rilassa il corpo. Attraverso l’estrazione, gli oli e/o erbe derivanti dalla camomilla, si possono ottenere qualità qui di sotto elencate:

sedative – calmanti;

analgesiche (vanno a ridurre il dolore);

antibatteriche;

abbassano la temperatura corporea;

antinfiammatorie, riducendo i processi infiammatori.

Quindi, proprio per le sue qualità di sopra citate, la camomilla ha molti usi che vanno dalla cucina, al benessere del proprio corpo. Ad esempio, uno studente che soffre d’ansia per l’esame del giorno dopo, prima di andare a dormire anziché bere una tazza di cappuccino che contiene il caffè sceglie magari di bere una bella camomilla calda. Questo perché va proprio a “sedare”, andando a ridurre l’ansia e conciliando il sonno.

Potrebbe essere anche un’alternativa a chi, avendo febbre, non vuole prendere medicinali; si può usare la camomilla in quanto avendo proprietà antipiretiche contrasta l’alzarsi della temperatura corporea.

Altri usi sono in caso di nausea, dolori gastrointestinali, emorroidi o vomito.

Le creme alla camomilla possono essere utili anche a molte mamme per le irritazioni dei propri bambini provocati dal pannolino, o nel caso della varicella perchè riduce il dolore provocato dal rash cutaneo (le tipiche macchie rosse).

L’utilizzo della camomilla non presenta chissà quali rischi legati alla salute umana, ma è bene, come ogni cosa, non esagerarne con l’assunzione. Tutto fa male se usato male e in eccesso.

Si consiglia di non tenere troppo in infusione la camomilla per evitare che si rilascino sostanze non rilassanti ma eccitanti.

