Abbiamo più volte visto come giugno sarà il mese di Ariete e Toro. Il primo avrà la triplice alleanza dalla sua: Marte, Giove e Venere. Il Toro si è prefissato di arrivare agli obiettivi dell’anno e li raggiungerà, con l’appoggio delle stelle. Ma nemmeno il tempo di vedere cosa accadrà a giugno, che le stelle fanno capolino già per luglio.

Nelle fortune di Ariete e Toro, ecco inserirsi finalmente anche il Leone, altro segno forte e determinato. Ma attenzione alla sorpresa del mese. Quella che nel Mondo dello sport si chiama “outsider” o rivelazione della stagione. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa accadrà al Leone e a Mister X.

Mercurio porta buone notizie al Leone

Se giugno sarà strepitoso per questi 2 segni lo sarà ancor più per questi altri 2. Mercurio, che per la mitologia romana è anche il messaggero degli dei, porterà buone notizie al Leone. Piacevoli sorprese in arrivo per chi ha pianificato le vacanze, o, partirà a luglio. Si prospetta un’estate particolarmente interessante in amore. I single potrebbero cadere tra le braccia della persona che hanno sempre desiderato. Mentre, per le coppie affiatate, torna l’armonia e la voglia di condividere anche le piccole cose quotidiane. Occhio al lavoro, perché la situazione è anomala. Potrebbe arrivare un consiglio interno, da parte di qualche collega che ci vuole bene e non ci invidia. Una dritta che farebbe guadagnare soldi e prestigio agli occhi della direzione e della proprietà. È proprio il caso di ascoltare i consigli e farne tesoro, come dice l’adagio.

Se giugno sarà strepitoso per questi 2 segni aspettiamo di vedere luglio che potrebbe portare cascate di denaro al Leone e a quest’altro super fortunato

Eccola, la vera e propria sorpresa di luglio: la Vergine. Potenzialmente sembra essere ancora più fortunata di Ariete e Toro, sul podio ormai da diverse settimane. Sono in arrivo davvero tantissime sorprese, come se fosse Natale. Oltre a soddisfazioni in campo sentimentale e professionale. Secondo le stelle, il mese di luglio partirà subito fortissimo per la Vergine, che attorno al giorno 5, potrebbe già ricevere le prime sorprese. Agenda professionale al completo e tante opportunità, soprattutto per i liberi professionisti. In famiglia l’atmosfera è talmente serena e rilassata che l’amore farà da sponda per andare in buca nella fortuna e nel successo. Attorno alla metà del mese potrebbe esserci anche un momento di pazzia, ma che porterà comunque a delle scelte ragionate e vincenti. Ecco che luglio sarà strepitoso quindi per la Vergine.

Lettura consigliata

