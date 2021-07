Vivere uno stile di vita sano è la prima grande prevenzione contro la maggior parte dei rischi relativi alla salute. Specie se in età avanzata, siamo molto più fragili davanti a questi mali di quanto non lo fossimo da giovani. Per questo in ProiezionidiBorsa abbiamo spesso sottolineato l’importanza di ciò, in particolare per chi è oltre i 50 anni. Dopotutto, fare sport, anche una semplice camminata, può essere un modo per rilassarsi e dedicarsi a sé, vivere un’esperienza diversa. Tra tutti gli allenamenti gli studiosi pongono l’attenzione su uno specifico. Non solo è fra gli esercizi più amati ma è addirittura efficace contro il diabete.

Come già ribadito, chi è oltre una certa età dovrebbe fare molta più attenzione al proprio stile di vita. Dapprima evitando abitudini dannose e vizi, come visto in “I 3 errori da evitare per non invecchiare di colpo dopo i 50 anni”. Inoltre, è di fondamentale importanza integrare tutti i nutrienti necessari e nelle dosi previste. Questo perché l’invecchiamento porta ad un rallentamento considerevole del metabolismo e ad una ridotta capacità di assimilazione di minerali e vitamine. A tal proposito ecco “I 3 nutrienti di questi alimenti sono l’ideale per sentirsi in forma dopo i 50 anni”.

Se è vero che per molti basterebbe camminare 30 minuti al giorno, un esercizio ancor più efficace per sentirsi in forma potrebbe essere il ciclismo. Lo conferma uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine Researchers, le cui prime analisi sui riscontri sono iniziate addirittura nel 1992.

Nello specifico, questo studio si sofferma sugli effetti positivi che il ciclismo potrebbe avere sui pazienti diabetici. Sulla base dei dati raccolti, è stato riscontrato che le persone coinvolte hanno avuto evidenti miglioramenti nelle aspettative di vita. Si parla addirittura del 35% in meno del rischio di mortalità per ogni causa, rispetto a chi non fa ciclismo.