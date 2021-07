Se è vero che in tarda età la nostra bellezza estetica segue una discesa continua, è anche vero che in ciò ne siamo spesso complici. Prendersi cura di sé dopo i 50 anni è fondamentale per cercare di frenare, almeno sull’aspetto esteriore, la corsa al tempo. Non è poi così difficile farlo individuati i 3 errori da evitare per non invecchiare di colpo dopo i 50 anni. Errori che spesso sono vere e proprie abitudini, ripetuti di continuo e che finiscono per contribuire all’invecchiamento di viso e pelle. Vediamo quali sono e come raggirarli semplicemente.

I 3 errori da evitare per non invecchiare di colpo dopo i 50 anni

Fra questi alcuni sono ben noti, altri invece non avremmo mai pensato contribuissero all’invecchiamento. Luoghi comuni e disattenzioni sulle quali dobbiamo porre un’attenzione particolare per mantenerci belli e in forma.

Rompiamo le cattive abitudini

Lo stile di vita influisce sul nostro fisico ad ogni età, ma quando si è sopra i 50 anni pesa come un macigno sulla nostra bellezza. Eliminare le cattive abitudini è il primo passo per tenersi giovani e in forma, oltre che in salute.

Dormire poco è una fra queste. Anche e soprattutto in tarda età, dormire tra le 7 e le 9 ore è importante per restare in salute, mentale e fisica. Come è ben risaputo, un sonno insufficiente è altrettanto dannoso per la nostra bellezza estetica, specie per il viso e la pelle. Se il problema è l’insonnia possiamo provare a seguire questi semplici consigli per trasformarla in un brutto e lontano ricordo.

Non fare esercizi dopo i 50 anni contribuisce drasticamente all’invecchiamento biologico. È ciò che afferma uno studio del 2017 pubblicato nella rivista Journal of Epidemiology. Una carenza di movimento in questa fascia d’età potrebbe risultare tra l’altro dannosa per la salute dell’organismo, oltre che causa di qualche chiletto in più.

Teniamo sotto controllo la nostra alimentazione

Mangiare sano ed in maniera equilibrata non è da meno. Il nostro metabolismo con l’avanzare dell’età cambia radicalmente, costringendoci a delle scelte e a qualche rinuncia del periodo giovanile. Ecco a tal proposito i 3 cibi essenziali per chi ha più di 50 anni e vuole rimanere in forma.