Varcata la soglia dei 50 anni il nostro corpo inizia a cambiare radicalmente. Siamo molto più soggetti ad aumentare di peso, a causa di un deciso rallentamento del metabolismo. Non abbiamo più la stessa forza e robustezza dei giorni d’oro, né tantomeno ci possiamo permettere di correre rischi senza pensare attentamente alle conseguenze. La fragilità generale può demoralizzare molti, ma essere in salute e in forma è il primo passo per riprendere il controllo del proprio corpo. Già, perché molto spesso sono le cattive abitudini o delle mancanze nella dieta il nostro vero nemico. Ecco perché i 3 nutrienti di questi alimenti sono l’ideale per sentirsi in forma dopo i 50 anni.

Come visto in “I 3 errori da evitare per non invecchiare di colpo dopo i 50 anni”, anche la mancanza di movimento è indice di invecchiamento. Oltre all’aumento di peso si aggiunge un serio rischio per la nostra salute, come dimostrano i diversi studi presentati nell’articolo proposto. Dopotutto potrebbe non essere per forza necessario fare allenamenti impegnativi o che richiedono molto tempo. Iniziare con una normale passeggiata ogni giorno potrebbe essere una sana e piacevole esperienza. Lo abbiamo illustrato in questo articolo.

Lingtak-Neander Chan dalla University of Washington afferma che sono 3 i nutrienti essenziali a cui fare attenzione dopo i 50 anni, ovvero calcio, vitamina D e B12. Il primo è fondamentale per la salute delle ossa, specie contro il rischio di fratture. Il secondo è anch’esso importante per le ossa, ma ha un ruolo anche nel rinforzo del sistema immunitario, del sistema nervoso e del cuore. Per ultimo, la vitamina B12 previene l’anemia megaloblastica.

Per integrare i 3 nutrienti indicati potrebbe bastare aggiungere questi alimenti alla propria dieta. Broccoli, tofu e cavoli sono indicati per il calcio. Ottime fonti di vitamina D sono invece lo yogurt, il latte e i funghi. Infine, la vitamina B12 è presente nel pollame, nella carne e nelle uova.