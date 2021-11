Un giorno un famoso dietologo disse: “oggi ci sono troppe tentazioni per chi vuole ingrassare”. Frase perfetta visto che basta andare al supermercato per trovare migliaia di prodotti buonissimi, ma potenzialmente troppo calorici. Una volta non era così. Oltre a esserci da mangiare a malapena per tutta la famiglia, spesso non si sapeva nemmeno cosa fosse il cibo superfluo. Le statistiche parlano chiaro: i bambini di oggi sono molto più in sovrappeso di quelli di una volta. A causa di una alimentazione scorretta la strada del sovrappeso non è affatto in salita. Per quanto riguarda noi adulti, non solo dolci e fritti ecco cosa ci farebbe ingrassare e ci tormenta per tutta la giornata.

Quanto spende una famiglia italiana per la spesa mensile

Secondo le ultime statistiche una famiglia italiana di 4 persone spenderebbe al mese circa 500/600 euro solo di alimentari e bibite. Non sono compresi alcolici e prodotti per la casa, e, nemmeno quelli per i nostri amici a quattro zampe. In pratica, il budget alimentare rappresenterebbe il 25% delle uscite familiari mensili.

Curioso come le spese della casa, dall’affitto al mutuo fino alle bollette sfiorino i 900 euro mensili. Rispetto agli anni precedenti gli italiani spenderebbero meno in mobili, accessori per la casa e comunicazioni.

Non solo dolci e fritti ecco cosa ci farebbe ingrassare e ci tormenta per tutta la giornata

Sarebbe lo stress a farci mangiare peggio e di più secondo gli esperti. Questo perché andiamo a rifugiarci solitamente nei prodotti zuccherati e nelle cose meno salutari. Il cibo quindi come rifugio dall’ansia e dallo stress quotidiano. Dichiarato anche in un sondaggio tra la gente. La maggior parte dice infatti di sfogare la rabbia nel cibo e nel fumo. Meno nell’alcol, rispetto a una volta. Curioso come sia diventato lo snack il diavolo tentatore degli italiani. Sia al lavoro che a casa. Il problema di questi gustosissimi prodotti è che sarebbero pieni di coloranti, sali aggiunti e conservanti.

Valori a confronto

Secondo le tabelle delle calorie contenute negli snack, ecco la lista di quelli che sarebbero i primi in classifica:

popcorn in busta con circa 585 kcal;

merendine al cioccolato con 570;

patatine e snack al formaggio con 560;

merendine e snack al latte con 540.

Pensiamo che una mela contiene 52 kcal. Una banana 89 e uno yogurt 59. Giusto per citare invece gli spuntini spezza fame che dovremmo preferire.

