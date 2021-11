La gonna è un capo d’abbigliamento imprescindibile nel guardaroba di una donna. Ne esistono per tutti i gusti: a balze, lunghe, mini, micro, al ginocchio, strette, larghe; per non parlare della possibilità di giocare con i materiali.

Oggi stiamo assistendo a una vera e propria riscoperta di questo capo, che sta assumendo forme del tutto nuove. Al contempo, tornano dal passato modelli che hanno già fatto la storia della moda delle generazioni precedenti. In particolare, l’inverno 2022 vedrà un grande ritorno proveniente dagli anni ’60.

Non tubino e longuette, ecco la gonna dal fascino intramontabile che torna di moda nel 2022

Sono passati diversi anni da quanto la stilista Mary Quant lanciò sul mercato il primo modello di minigonna. Proprio in quegli stessi anni, per la strada comparivano le prime leather skirt (gonne di pelle), un capo strettamente legato alla cultura del rock. Oggi, la gonna di pelle (di eco-pelle, si intende) torna finalmente alla ribalta sulle passerelle degli stilisti internazionali. Non tubino e longuette, ecco la gonna dal fascino intramontabile che torna di moda nel 2022 e di cui non potremo fare a meno.

Sin dalla fine degli anni ’60, la gonna di pelle si è affermata come vero e proprio evergreen. Questo capo, infatti, è un passepartout, adattabile a diverse occasioni, dalle più formali alle feste più scatenate, ma possiamo sfoggiarla anche in ufficio.

Infatti, esistono vari tagli di una leather skirt: mini, midi o anche lunga. Possiamo scegliere in base al nostro stile e alle nostre forme. Quella giusta è quella che ci farà sentire a nostro agio.

Abbinamenti vincenti e modelli adatti a tutte le occasioni

Nella storia, la gonna di pelle ha subito una grande evoluzione. Nata soprattutto per essere molto corta, in concomitanza con l’affermazione del rock e del punk, negli anni ’80 si è allungata fin sotto il ginocchio.

Un modello amatissimo è la minigonna di pelle a vita alta, magari con chiusura a bottoni sul fronte. Possiamo adattarla a uno stile più sbarazzino o più elegante, abbinandola a t-shirt, bluse o camicette. Alternativa più formale e adattissima per l’inverno è il modello Ponte, proposto per esempio da River Island. Si tratta di una simil-longuette, stretta ai fianchi e lunga oltre il ginocchio. È un’ottima soluzione per l’ufficio. Le lunghezze midi, invece, si adattano benissimo a occasioni più formali ed eleganti. Da tenere d’occhio il modello con spacco centrale che arriva a metà coscia. E ricordiamo che possiamo sbizzarrirci anche sul colore.

