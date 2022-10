Tanta vitamina D che aiuterebbe contro debolezza e dolori alle ossa nei funghi

Con il diminuire delle temperature e l’arrivo dell’inverno diminuiscono le occasioni di stare all’aria aperta e per molti aumentano anche i dolori articolari. Infatti il freddo e l’umidità possono causare o aumentare dolori alle ossa e muscolari in quanto col freddo le articolazioni potrebbero irrigidirsi e provocare infiammazioni. Talvolta tali dolori alle ossa, alle articolazioni, debolezza muscolare, fragilità ossea e dolori muscolari potrebbero indicare una carenza di vitamina D. Si tratta di una vitamina liposolubile sintetizzata dal nostro organismo attraverso l’assorbimento dei raggi del sole operato dalla pelle. La vitamina D è un regolatore del metabolismo del calcio e per questo è utile nella calcificazione delle ossa. Inoltre contribuisce a mantenere nella norma i livelli di calcio e fosforo nel sangue. Nella stagione più fredda diventano meno frequenti i momenti per godere della luce del sole e assorbire vitamina D, ma un aiuto può venire dall’alimentazione.

Tanta vitamina D che aiuterebbe contro debolezza e dolori articolari grazie a questo gustoso alimento di stagione

Gli alimenti contenenti vitamina D sono pochi ma tra questi spiccano sicuramente i funghi. Alcune varietà ne sono particolarmente ricche e una porzione può arrivare a coprire circa il 30% del fabbisogno giornaliero. Tra queste ritroviamo i funghi chiodini, prataioli, finferli e chiodini. Non tutte le varietà di funghi sono commestibili e quelli presenti sul mercato vengono preventivamente controllati per essere consumati in sicurezza. I funghi sono versatili, si prestano a tantissime ricette e sono facili da preparare. Ad esempio per una ricarica di vitamina D portiamo a tavola questa lasagna gustosa e tipicamente autunnale a base di funghi e formaggio. Sembrerebbe pertanto che grazie a questo alimento tipicamente autunnale sia possibile trovare tanta vitamina D che aiuterebbe contro debolezza e dolori articolari.

Oltre alla vitamina D i funghi sono anche ricchi di vitamina A, C e fibra

I funghi pertanto oltre a fornire all’organismo un importante apporto di vitamina D, favoriscono anche il transito intestinale. Sono ricchi di calcio e fosforo anch’essi importanti per la salute di ossa e denti e grazie al potassio potrebbero favorire il benessere del cuore. Grazie poi al contenuto di vitamina A e C svolgono anche un’azione antiossidante. Possono acquistarsi anche surgelati in quanto il processo di congelamento non altera le loro proprietà nutritive. Mentre sarebbe opportuno limitare il consumo di quelli sott’olio i quanto ricchi di sale e grassi. Infine grazie all’acido glutammico, possono utilizzarsi per esaltare il sapore dei piatti e limitare il consumo di sale.

