Come abbiamo avuto modo più volte di ribadire, le azioni De Longhi sono tra quelle che a Piazza Affari si sono possono comprare e tenere per lunghi periodi. Da studi statistici sullo storico del titolo, infatti, si evince che la probabilità per un investimento di durata 10 anni ha una probabilità del 100% di avere un rendimento positivo. La media del rendimento annuo, invece, è superiore al 50%. Numeri fantastici che, però, non devo essere male interpretati. Quando si analizza un campione statistico limitato, infatti, esiste sempre la probabilità che si possa ottenere un risultato diverso dalla media. Ciò vuol dire, quindi, che non abbiamo, per il futuro, la certezza che questo risultato si ripeterà, ma sicuramente la probabilità che ciò avvenga sarà comunque molto vicina alla media attuale.

L’analisi fondamentale

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, l’analisi attraverso i multipli di mercato restituisce un titolo in linea con la media del settore di riferimento. Alcuni indicatori, infatti, restituiscono un titolo leggermente sopravvalutato. Altri, invece, un titolo leggermente sottovalutato.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, da’ un’indicazione più decisa con un rialzo di oltre il 20%. Questo livello di sottovalutazione è confermato dagli analisti che danno un prezzo obiettivo medio di oltre il 20%. Di interesse, poi, è anche la piccola dispersione che testimonia una convergenza di vedute tra i diversi analisti.

Questo pattern non si vedeva su De Longhi da circa 2 anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo De Longhi (MIL-DLG) ha chiuso la seduta del 2 novembre a quota 17,64 euro, in rialzo dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso di medio/lungo periodo è rialzista e ha già raggiunto e superato il suo I obiettivo di prezzo in area 16,79 euro. A questo punto il titolo potrebbe raggiungere il II obiettivo di prezzo in area 19,32 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 21,85 euro. Da notare che con quella in corso sono quattro le settimane consecutive al rialzo. Questo pattern non si vedeva su De Longhi da circa 2 anni.

I ribassisti potrebbero invertire la tendenza in corso solo nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 16,79 euro.