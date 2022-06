Non uscire nelle ore più calde e bere molti liqui sono alcuni degli adagi che sentiremo più spesso nei prossimi mesi. Per quanto banali, questi sono consigli indispensabili per sopravvivere al caldo afoso. In particolare per i liquidi, oltre ai canonici 2 litri di acqua giornaliera, sarebbe opportuno rinfrescarsi con bevande che possano reintegrare minerali e vitamine.

La semplice bevanda che presenteremo in seguito vanterebbe delle interessanti qualità in tal senso. Infatti non solo depurerebbe il fegato abbassando il colesterolo, ma potrebbe aiutare a reintegrare minerali importanti come magnesio e fosforo.

La fresca bevanda dell’estate

La bevanda da fare in casa per stare freschi d’estate e fare un favore al fisico è il tè alla menta, da gustare freddo nei momenti di afa.

Quello che utilizzeremo per questa preparazione è una particolare tipologia di tè dagli interessanti effetti benefici. Il tè verde, infatti, sarebbe utile a rafforzare le difese antiossidanti del fisico combattendo l’azione dei radicali liberi. Le catechine del tè verde, inoltre, apporterebbero benefici all’apparato cardiovascolare, respiratorio e potrebbero addirittura avere effetti positivi su malattie neurodegenerative. In particolare l’epigallocatechina gallato sarebbe il responsabile dell’azione del tè verde sulla depurazione del fegato grasso. Questo effetto rende il tè verde un grande alleato della salute, specialmente perché il fegato grasso è una condizione che potrebbe manifestarsi con sintomi comuni spesso mal interpretati.

Infine, questa tipologia di tè, accelererebbe il metabolismo di zuccheri e grassi ed inibirebbe la formazione di placche aterosclerotiche riducendo il colesterolo.

Non solo depurerebbe il fegato abbassando il colesterolo ma questa freschissima bevanda fai da te è ricca di antiossidanti

Per quel che riguarda la menta, invece, questa straordinaria piantina oltre a contenere preziosi antiossidanti, sarebbe un integratore di minerali. Tra questi spiccano potassio, magnesio, fosforo e calcio utili alla salute delle ossa e del cuore.

Inoltre, come noto, la menta svolge una potente azione rinfrescante che la rende l’ingrediente ideale per una bevanda estiva.

Freschi sorsi di salute

Per preparare la nostra bevanda refrigerante non dovremo fare altro che prendere dell’acqua bollente e versarla sui filtri del tè verde. Lasciamo in infusione qualche minuto per poi aggiungere all’infuso anche dei rametti di menta. Lasciamo che la bevanda diventi fredda per poi trasferire in frigo per almeno un’ora. In questo modo daremo modo alla menta di cedere tutte le sue sostanze nutritive e raggiungere la temperatura ideale alla bevanda. Una volta pronta gustiamo questo elisir aggiungendo una fetta di limone ed un cucchiaino di miele.

