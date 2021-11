Sicuramente ci sarà capitato anche più di una volta di ricevere gli stessi regali anno dopo anno. Creme corpo e set con bagnoschiuma, oppure il solito paio di calzini o cappellini. Regali sicuramente molto utili ma che non sempre soddisfano le nostre aspettative.

Spesso si ricorre ai soliti oggetti soprattutto perché non si vuole spendere troppo o perché non si hanno idee. Si arriva in profumeria o nel negozio di abbigliamento di turno all’ultimo momento e bisogna accontentarsi. In realtà esistono tanti regali divertenti e sfiziosi tra cui poter scegliere. Ecco qualche idea che farà felici davvero tutti e senza spendere una fortuna.

Non solo creme corpo e sciarpe, ecco 5 regali di Natale davvero originali e super economici

Non solo nei negozi fisici ma anche online se si cerca in tempo si trovano dei fantastici gioiellini. Sfruttiamo magari l’imminente Black Friday per portarci avanti e fare degli splendidi regali quest’anno.

Prima di tutto possiamo pensare di regalare un calendario dell’Avvento. Sia scegliendo tra i nostri marchi preferiti di cosmetica oppure realizzandolo noi. Sarà divertentissimo spacchettare un regalo al giorno con il calendario dell’Avvento. Per i più piccoli si può creare un sacchettino con dei dolcetti o piccoli giochini e farlo aprire ogni giorno. Lo stesso con i grandi, magari riempiendo i sacchetti di mini cocktail o mini size di prodotti.

Passiamo poi alle candele, incredibili aromi che invaderanno ogni casa. I cofanetti regalo di Yankee Candle ad esempio sono davvero stupendi, ogni anno c’è una nuova collezione. Con meno di 50 euro si può regalare un set tutto all’aroma del Natale.

Invece per gli amici che amano essere griffati dalla testa ai piedi? Ecco possiamo optare per un qualsiasi prodotto di lusso come un portacarte, ad esempio. Di solito la piccola pelletteria ha prezzi più accessibili, basterà controllare sul sito del brand. Un esempio, il portacarte in pelle di Michael Kors costa solo 55 euro o quello di Karl Lagerfeld a 45 euro.

Una macchina fotografica stile Polaroid. Oltre a quella ufficiale, ecco due alternative. La ormai famosa Fujifilm Istax mini, di listino costa intorno agli 80 euro ma si trova facilmente in offerta a meno di 70 euro. Oppure possiamo acquistare la mini stampante portatile di Xiaomi, al momento in offerta a 49,99 euro sul sito ufficiale.

Idee fai da te

Per finire questa formidabile idea di riciclo farà sicuramente felici tutti gli appassionati del Natale. Perché non creare il nostro regalo personalizzato per i nostri amici e parenti amanti del Natale? Una piccola casetta di Babbo Natale realizzata da una tegola è un’idea creativa che lascerà tutti senza parole.

Insomma diciamo basta con creme corpo e sciarpe, ecco 5 regali di Natale davvero originali e super economici. Il trucco per scoprire regali carini a poco prezzo è controllare sui vari siti dei nostri brand preferiti. In genere quasi tutti hanno una sezione dedicata ai regali, ordinando i prodotti dal più economico troveremo delle vere chicche.

