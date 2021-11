Sicuramente i cosmetici non rientrano tra i bisogni primari, ma per una donna sono sempre stati di grande aiuto non solo per farla sentire bella, ma anche per donare benessere psicologico e aumentare l’autostima. Il mercato della cosmesi è in continua espansione in tutto il Mondo con una maggiore attenzione alla qualità delle materie prime. Vengono, infatti, elaborati più cosmetici a base naturale ed ecosostenibili, nel rispetto della persona e dell’ambiente. Ogni donna, da sempre, possiede un arsenale di prodotti, che però periodicamente andrebbe passato al vaglio.

Ecco come rimettere in ordine i cosmetici e controllare gli accessori per ottimizzare tempi spazi e sicurezza

Esaminare periodicamente l’angolo beauty è fondamentale, richiede pazienza e qualche dritta.

Per dei capelli sani è necessario che i prodotti usati siano di qualità, così come pure gli strumenti per lo styling. Le spazzole e i pettini devono essere sempre puliti, altrimenti opacizzano e appesantiscono la chioma. Bisogna regolarmente liberarli dai capelli, lavarli con acqua tiepida e sapone, igienizzarli con un panno imbevuto in una soluzione alcolica e poi asciugatìrli bene, possibilmente all’aria aperta. Se usando il phon, si sentono odori sgradevoli si può pulire il filtro sul retro con un panno umido e dello sgrassatore. Bisogna pulire regolarmente anche la piastra, perché i prodotti termoregolatori usati per proteggere i capelli la sporcano. Se è in acciaio bisogna usare acqua e sapone, invece per le versioni in ceramica e a vapore sono consigliate acqua con aceto o alcol.

Bisogna assolutamente ispezionare le creme per il viso e per il corpo, soprattutto per evitare danni cutanei. Bisogna controllare il Pao, ossia la dicitura che indica la data oltre la quale il prodotto non può essere più usato perché inefficace. Se la scadenza è stata superata si può buttare, altrimenti bisogna metterlo in vista per poterlo utilizzare in poco tempo. In questo caso ci si può affidare anche alla vista e all’olfatto, che danno buone indicazioni sulle alterazioni dell’odore o del colore.

I prodotti per il trucco

I prodotti per il trucco sono i più trascurati. Bisogna temperare le matite per occhi e labbra ad ogni utilizzo e tenerle ben chiuse, infatti se diventano troppo dure potrebbero creare irritazioni. Si deve pulire il temperamatite prima con uno stuzzicadenti e poi con un panno imbevuto di alcol. I pennelli bisogna lavarli una volta a settimana con acqua tiepida e detergente delicato e poi farli asciugare all’aria. Bisogna sostituire le spugnette per il fondotinta al massimo ogni due mesi e il piumino per la cipria va lavato con acqua e un cucchiaino di balsamo. Le pinzette per le sopracciglia, il piegaciglie e gli strumenti per la manicure si puliscono con acqua e disinfettante. Anche le trousse possono accumulare sporcizia e quindi conviene svuotarle e lavarle.

Consigli per usi alternativi

Lo shampoo antiforfora può essere usato come maschera sgrassante prima del lavaggio oppure come scrub corpo aggiungendo del sale.

Il mascara vecchio si può riutilizzare solo per qualche giorno unendo acqua e sale.

Mai aggiungere solvente negli smalti addensati, rovinerebbe la cheratina delle unghie. Meglio usarli per fermare i buchi nei collant o per decorare delle palline di Natale.