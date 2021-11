Basta nipoti insoddisfatti a Natale ecco i 5 regali sotto i 50 euro che potrebbero renderli davvero felici

Quando si avvicina il Natale, si avvicina anche l’ansia per i regali. Infatti, vorremmo vedere la gioia negli occhi della persona a cui diamo il regalo che abbiamo scelto apposta per lei. Soprattutto se è una persona a cui vogliamo bene, come il nipotino o la nipotina.

Tuttavia, il periodo delle feste è frenetico, le strade caotiche e trovare il regalo perfetto può essere difficile.

Per questo abbiamo creato una piccola guida con 5 regali sotto i 50 euro che potrebbero rendere i nostri nipotini finalmente e davvero felici.

Le cose da fare prima di scegliere un regalo di Natale per bambini

La prima cosa da fare prima di scegliere un regalo di Natale per bambini è parlare con i loro genitori. Infatti, i nipotini potrebbero avere scritto una lettera a Babbo Natale, se sono più piccini, oppure aver espresso ai genitori i loro desideri. A quel punto possiamo andare sul sicuro.

Se così non fosse, dobbiamo rimboccarci le maniche. Innanzitutto, facciamo attenzione a un errore comune, ossia prendere un regalo per l’età sbagliata.

Potremmo infatti rischiare di regalare ai bambini più piccoli dei giocattoli troppo pericolosi. Ma i bambini più grandi, d’altro canto, potrebbero offendersi se ricevono qualcosa che li faccia sembrare piccoli.

Un altro aspetto da considerare riguarda invece i genitori: quanto spazio hanno a disposizione in casa? Ci sono dei regali che non vorrebbero mai dare ai loro figli?

Risolti questi dubbi, possiamo cominciare la nostra ricerca del regalo perfetto. Ora, ecco i 5 regali sotto i 50 euro che potrebbero far illuminare gli occhi ai nostri nipotini.

Per i più piccoli che hanno meno di un anno, possiamo scegliere un gioco colorato che favorisca la coordinazione e stimoli i sensi. Per esempio, quelli formati da una serie di pezzi che, se messi uno sopra l’altro, formano una torre. Gioco Educativo ne propone uno chiamato “Stack flap ‘n’ tumble” a 35.90 euro, che attiva suoni e movimenti quando le palline cadono dalla pila.

Per chi ha tra i 12 mesi e 3 anni, sono perfetti i giochi che favoriscono il movimento, per esempio la macchinina cavalcabile “All Around Deluxe” della Chicco a 39.90 euro.

I più grandicelli e i loro genitori apprezzeranno sicuramente un evergreen come i Lego. Il piacere del mettere insieme i mattoncini, infatti, coinvolge tutta la famiglia. Un’opzione è il “Fuoristrada di soccorso animale” a 44.99 euro, col quale i bambini possono costruire un 4×4 giocattolo, una moto d’acqua e una savana. Ma potranno anche inventare storie sorprendenti con protagonisti ranger, esploratori e i loro amati animali.

Ecco poi un regalo originale che metterà alla prova i bambini più grandicelli

Si tratta del “RoboMaker” proposto da Clementoni a 49.90 euro. Un vero e proprio laboratorio per avvicinarsi alla robotica e al coding. Si possono infatti costruire 3 robot e programmarli. Un modo per stimolare la risoluzione dei problemi e guidare i nostri nipotini verso il futuro.

Infine, se hanno 8 anni o più, è arrivato il momento del gioco da tavola. Per non scegliere il classico Monopoli, possiamo optare per “Ticket to Ride Europa” di Asmodee. Disponibile a 44.90 euro, su Amazon si può trovare anche scontato.

Quindi basta nipoti insoddisfatti a Natale ecco i 5 regali sotto i 50 euro che potrebbero renderli davvero felici.

