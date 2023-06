Non solo corse o diete, ecco l’incredibile trucco per dimagrire senza fatica o sforzo in vista della prova costume. Lo dice la scienza

Con l’arrivo di giugno si avvicina non solo la data di partenza per le nostre ferie. Si accorcia, purtroppo, anche il tempo che ci separa dalla imminente prova costume. Non a caso, tanti stanno facendo di tutto per dimagrire di qualche chilo. Eppure, non servono diete o corse per riuscire a dimagrire. Basta questo trucco, da usare sempre

Siete già saliti sulla bilancia per controllare il vostro peso in vista della spiaggia ormai prossima? Siete giù entrati in crisi depressiva davanti ad un ago della bilancia che non concede sconti e vi butta in faccia i peccati di gola? Avete già pensato a diete bruciagrassi portentose o a mettere le scarpe da corsa?

Del resto, basta vedere, in queste settimane, soprattutto nei week-end, quanti improvvisati marciatori e podisti affollino le strade. Tutti vestiti come neanche in inverno, sperando, così, di sudare di più e dimagrire prima. Peccato che basti solo reidratarsi per recuperare quanto si consumato. Vaglielo a spiegare, però.

L’attività sportiva è fondamentale per mantenere un benessere, al di là della prova costume

Sia chiaro. Camminare e correre fa bene, se fatto nel dovuto modo. Tanto più che è stato dimostrato, da degli studi, come servano meno dei 10.000 passi canonici giornalieri per dimagrire. L’importante è l’intensità che ci mettiamo. Così come la corsa. Che brucia certamente calorie e aiuta nel dimagrimento.

Sempre, però, abbinata con una corretta alimentazione e senza commettere tanti errori fatti dai principianti. Però, non solo corse o diete, ecco l’incredibile trucco per dimagrire. Perché, non tutti possono amare l’attività fisica (sbagliando). Allora sono condannati ad ingrassare? In realtà, no. E a dirlo sono gli esperti che hanno trovato un metodo sicuro per riuscire a dimagrire, senza particolari diete.

Ecco perché il numero 35 può aiutarci a dimagrire più velocemente

Un miracolo? No, è logica. Quanti di noi mangiano velocemente i propri pasti? Spesso, con il televisore acceso o con il pc del lavoro di fianco. Non proprio il modo migliore per una buona digestione. Con una conseguenza che, magari, non abbiamo considerato.

Mangiare così influisce sulle calorie che ingeriamo nel nostro corpo. Come suggerito, infatti, da qualche esperto, dobbiamo imparare questo numero che diventa strategico per dimagrire: il 35

Non solo corse o diete, ecco l’incredibile trucco per dimagrire, ma non bisogna sgarrare da quello che chiede

Ebbene, questo 35 è il numero di volte che dovremmo masticare ogni boccone messo in bocca. Cosa succede masticando più lentamente? Si producono degli ormoni che favoriscono il senso di sazietà.

Mangiare velocemente, invece, ha l’effetto opposto e ti fa sentire sempre affamato. Si calcola che, addirittura, si mangerebbe una quota pari al 30% in meno rispetto a chi va di fretta. È stato fatto anche un esperimento. Venti donne avevano mangiato, fino a sazietà, un piatto di pasta. Chi aveva masticato 35 volte aveva ingerito 342 calorie, molte meno di chi lo aveva fatto masticando la metà, ovvero 468 calorie. Geniale, no?