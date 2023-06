Come eliminare gli insetti e parassiti dalle piante di appartamento in modo naturale con questo geniale trucco

Con l’arrivo della primavera e dell’estate, le piante, sul balcone, tornano a fiorire. E, per loro, stiamo attenti a proteggerle dagli attacchi dei parassiti. Magari, invece, alle piante di appartamento dedichiamo meno cura, pensando che la casa, in fondo, possa proteggerle. Grave errore, perché insetti e parassiti possono infestarle anche al chiuso. Ecco cosa fare

Tanti di noi vivono, purtroppo, in città e il loro contatto quotidiano con la natura è dato solo dalle piante del balcone o di casa. Gli appuntamenti e il lavoro ci obbligano a non poter prendere la macchina per scappare in mezzo al verde, costretti a convivere con smog e cemento. Ecco perché anche solo la vista di un nostro vaso fiorito ci può dare un senso di benessere per farci tirare avanti per qualche giorno.

Ovviamente, non tutti hanno il pollice verde ed è un vero peccato. Perché se, da una parte, è bello poter avere, in casa o sul terrazzo, un po’ di verde, questo deve essere “coccolato”. Non basta, per capirsi, dare l’acqua ai vasi, quando ci ricordiamo, ma occorre saperci prendere cura di loro a 360 gradi.

Ecco quali sono quelli che le possono danneggiare

Ad esempio, uno dei problemi che hanno le piante, all’aperto, è quello di essere attaccate dai parassiti. Dalle cimici agli afidi, ma anche bruchi, afidi, cocciniglia, per fare un esempio, sono tutti nemici delle nostre piante.

Per non parlare dei pidocchi delle piante. Costringendoci a ricorrere a dei rimedi immediati per eliminarli. Ce ne sono almeno tre che potremmo usare. Ad esempio, è utile usare una miscela di aceto e sapone di Marsiglia sciolta in acqua bollente. Una volta che si è raffreddata, dovremo nebulizzarla sulle piante e potremo pulire le foglie.

Anche le piante di appartamento possono essere attaccate da parassiti ed insetti

Il problema è che, spesso, ci preoccupiamo delle nostre piante che si trovano sul balcone e trascuriamo quelle che si trovano in casa. Come quella da appartamento che non muore mai. Come se le mura domestiche le potessero preservare, a prescindere dai problemi. Non è così, ovviamente, a partire dall’infestazione.

Come eliminare gli insetti e parassiti dalle piante di appartamento è una domanda alla quale dovremmo essere sempre in grado di rispondere. Perché potrebbe capitare anche a loro. Quali parassiti? Scarabei, mosche bianche, scarafaggi, oltre ai soliti noti: cocciniglia, acari, afidi.

Come eliminare gli insetti e parassiti dalle piante di appartamento. Questo metodo naturale è ottimo

Insomma, vanno bene le soluzioni solite, ma ce n’è una che potrebbe più fare al caso dei nostri vasi d’appartamento. Ed è la seguente. Dobbiamo prendere un litro di acqua e versarci dentro 10 grammi di bicarbonato di sodio.

A questo punto, una volta sciolto, andiamo ad irrorare la terra, ma non le radici o le foglie della nostra pianta. Oltretutto, è anche un valido rimedio contro le formiche che prendono dimora nella pianta.