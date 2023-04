Non serve fare 10.000 passi al giorno per dimagrire in vista della prova costume. Ti bastano questi, ma solo se esci a quest’ora precisa

Siamo quasi a metà aprile e la bilancia inizia a mandarci cattive risposte in vista della nostra prova costume. Inducendoci a fare attività fisica che, fino ad ora, avevamo sempre rimandato. Tanti dicono che ci vogliono ben 10.000 passi al giorno per dimagrire, ma, in realtà, se ne possono fare meno. Basta uscire in questa precisa ora.

Ogni quanto vi pesate sulla bilancia per controllare l’andamento del vostro peso forma? Siete di quelli che ogni mattina provano a vedere se, rispetto a 24 ore prima, hanno perso 1-2 etti per svoltare il vostro umore? O quelli che fanno finta di nulla e la ignorano ben sapendo che la risposta negativa sarebbe troppo dolorosa da guardare?

E’ vero anche che, a volte, ci si pesa la sera, nel momento sbagliato della giornata, rendendo del tutto inutile l’operazione. Il più delle volte, però, il responso non dipende dall’orologio, ma dalla nostra vita sedentaria. Ancora, non ci siamo alzati del tutto dal divano invernale, facendo fatica a riprendere un po’ di sana attività fisica. Inutile fingere che, per noi, alzare e abbassare il braccio con la forchetta sia ginnastica.

Camminare fa bene per bruciare i grassi, ma occorre farlo nel modo giusto

Proprio di recente, degli studiosi australiani avevano condotto uno studio. Dal quale era stato stabilito il numero corretto di passi da fare per avere un cuore forte. Ed erano i famosi 10.000 passi al giorno.

Questi ricercatori avevano sottoposto un gruppo di persone, chiedendo loro di coprire, per 4 mesi, ogni 24 ore, questa precisa distanza. In pratica, si trattava di fare 6,5 km ogni giorno. Parliamoci chiaro: non è da tutti fare una distanza simile, ogni giorno.

Certo, camminare tanto fa bene a pancia e cuore, ma chi non ha tempo che deve fare?

E non solo quelli che prendono la macchina anche per andare all’edicola dietro l’angolo. Non si ha fondamentalmente tempo per camminare così tanto, presi come siamo dai mille impegni. Viene quasi ovvio che più si cammina, meglio starà non solo il girovita, ma anche il cuore. Ci sono studi che hanno dimostrato come 9 km al giorno possa ridurre la possibilità di cardiopatie.

E chi non ha tempo che deve fare? Rinunciare ad avere una pancia piatta? Non serve fare 10.000 passi al giorno per dimagrire. Lo dice un altro studio. Che ha dimostrato come camminare per 4.000 passi al giorno, rispetto a chi ne fa solo 2.000, abbia dimezzato la mortalità degli over 50 partecipanti.

Se è vero che non serve fare 10.000 passi al giorno per dimagrire, è fondamentale essere costanti

Quanto sono 4.000 passi? Diciamo, poco più di 3 chilometri ogni giorno. Considerando che, in genere, ci si mettono circa 12 minuti a chilometro, vuol dire camminare per 36-40 minuti. E non serve farlo continuativamente, ma nell’arco della giornata.

Camminando con costanza si tonifica il corpo. L’importante è farlo a un ritmo un po’ spedito, non certo come quando si passeggia per curiosare le vetrine. L’OMS aveva individuato in 150 minuti alla settimana l’attività minima consigliata per stare bene. In fondo, sono 30 minuti ogni giorno, esclusi i fine settimana. Ma attenzione, però, a uscire a quest’ora precisa della giornata. Non un minuto dopo, o sarà del tutto inutile.