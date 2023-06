Solo un’azione ha guadagnato oltre l’1%: quali potrebbero essere le implicazioni di questo comportamento?

In una seduta che ha visto un rapido deterioramento dell’andamento dell’indice a seguito dell’apertura dei mercati azionari americani, c’è stata solo un’azione ha guadagnato oltre l’1%. Trattasi di Amplifon che proprio in questi giorni ha aperto una nuova linea di credito sustainability-linked da 300 milioni di euro della durata di tre anni con opzione di estensione per ulteriori due anni.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali l‘EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Altro dato interessante è quello relativo al giudizio degli analisti che è notevolmente migliorato negli ultimi quattro mesi. Il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 16%. Tuttavia, i prezzi obiettivo degli analisti differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Tra i punti deboli, invece, c’è la sopravvalutazione che si evince dall’analisi basata sui multipli di mercato. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 37,2 e 31,44 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, infatti, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Inoltre il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 3.79 volte le vendite societarie, è relativamente elevato. Solo il Price to Book ratio esprime una forte sottovalutazione sia rispetto alla media del Ftse Mib che a quella del settore di riferimento.

La società, però, ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa. Infine, ricordiamo che il gruppo ridistribuisce dividendi dal rendimento molto ridotto.

Solo un’azione ha guadagnato oltre l’1%: quali potrebbero essere le implicazioni di questo comportamento per le azioni Amplifon?

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 5 giugno a quota 33,95 €, in rialzo dell’1,49% rispetto alla seduta precedente.

Le ultime due sedute di Borsa aperta hanno visto il rialzo delle quotazioni accompagnato da un aumento dei volumi come non si vedeva da un mese.

La tendenza in corso è rialzista e la forza del titolo è in costante aumento rispetto all’andamento dell’indice principale di Piazza Affari. Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per un rialzo importante. Una conferma in tal senso si potrebbe avere nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 35,05 €. In questo caso la proiezione rialzista potrebbe svilupparsi secondo lo scenario rappresentato in figura.

