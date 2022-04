Passano i mesi e il titolo Piquadro sembra come congelato. I livelli chiave da monitorare

In un precedente report ci chiedevamo dove avrebbe potuto portare la lunga fase laterale in corso sul titolo Piquadro? Dopo un tentativo di forzatura al ribasso le quotazioni si sono riportate all’interno del trading range che ormai affligge il titolo da moltissimo tempo. Quindi, passano i mesi e il titolo Piquadro sembra come congelato.

I mesi passano, infatti, ma nulla cambia circa la stasi che circonda il titolo e che ormai va avanti da agosto, quando si è concluso il lungo rialzo che ha portato a una performance del 100% rispetto ai minimi di ottobre/novembre 2020.

D’altra parte, che il titolo fosse in affanno era già chiaro a metà luglio quando scrivevamo Ancora una volta lo Swing Indicator colpisce nel segno e le azioni Piquadro iniziano a ritracciare.

Da quel momento le azioni si stanno muovendo all’interno del trading range 1,79 euro – 1,985 euro. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In particolare, l’obiettivo più vicino è quello che si trova in area 1,675 euro (II obiettivo di prezzo). Questo livello è stato toccato nel corso dell’escursione ribassista di marzo, ma ha subito fatto scattare il rimbalzo che ha restaurato lo status quo. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 1,355 euro (III obiettivo di prezzo).

Al rialzo, in attesa dell’inversione rialzista, possiamo abbozzare una proiezione per calcolare i possibili livelli obiettivo. Quello più vicino si trova in area 2,24 euro (II obiettivo di prezzo) dove si trovano anche i massimi storici del titolo. La massima estensione del titolo, poi, si trova in area 2,61 euro (III obiettivo di prezzo).

Passano i mesi e il titolo Piquadro sembra come congelato: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piquadro (MIL:PQ) ha chiuso la seduta del 5 aprile a 2,20 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale