Tutti la amano e tantissimi la visitano ogni anno sia in inverno che in primavera. Terra di storia, cultura e paesaggi meravigliosi, la sua bellezza le ha garantito l’appellativo di “museo a cielo aperto”. Forse qualcuno avrà già capito a quale città ci riferiamo e, chissà, magari ha in programma di trascorrervi qualche giorno nelle prossime vacanze.

Stiamo parlando di Roma, la nostra Capitale, culla della civiltà occidentale e meta turistica per gli appassionati viaggiatori di tutto il Mondo. La sua fama è nota ovunque, grazie anche alla presenza del Vaticano che attira ogni anno migliaia di visitatori.

Passeggiare a Villa Borghese, fare un salto al quartiere ebraico e ammirare il paesaggio dalla terrazza del Pincio sono soltanto alcune delle attività da svolgere.

Accanto al suo fascino, alle opere d’arte e attrazioni che tutti conosciamo, però, la città eterna nasconde un segreto ben poco apprezzabile. Negli ultimi anni, la sua notorietà non si deve soltanto a Piazze e monumenti ma anche a qualcosa di assolutamente spiacevole: la sporcizia.

Scopriamo qualche dettaglio in più e cosa sta succedendo alla bella Capitale.

Che delusione trovare questa maestosa metropoli italiana nella classifica delle città più sporche di tutto il Mondo

Non solo bellezza per gli occhi e l’anima, ma anche cattivo odore di rifiuti e cartacce sparse qua e là.

Proprio così, la città eterna si conosce anche per la poca salubrità delle sue strade, specialmente nelle periferie.

Eravamo già al corrente della situazione, ma non ci aspettavamo che vincesse addirittura il primato della metropoli più sporca nel panorama internazionale. Infatti, la rivista inglese Time Out ha stilato la classifica 2021 delle città più sporche del Mondo dove troviamo Roma proprio al primo posto.

Seguono Bangkok e New York, rispettivamente al secondo e terzo posto.

L’indagine si basa sulla percezione degli abitanti di ciascun luogo e sul loro giudizio, negativo o positivo. Inutile specificare che il giudizio dei romani non è stato tra i migliori.

La classifica sembra aver scatenato un certo clamore e forse potrebbe aver fatto luce sul problema dei rifiuti che da tempo affligge la città.

Sarà anche sporca, ma si tratta pur sempre di una delle più affascinanti realtà dell’intero pianeta. Che delusione trovare questa meravigliosa città in una classifica simile, ancor più se si pensa alle sue infinite bellezze. Si spera che qualcosa cambi presto e noi siamo sicuri che accadrà prima di quanto pensiamo.

Approfondimento

Strano pensare che fosse una ferrovia questo luogo incantato al centro di Roma e dal profumo di fiori