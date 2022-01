Sappiamo che seguire uno stile di vita sano e salutare potrebbe farci vivere meglio e più a lungo. Una corretta attività fisica aiuterebbe non solo a perdere peso ma anche ad allontanare alcune malattie e migliorare la qualità della vita.

Infatti, in già in precedenza abbiamo spiegato quanto si dovrebbe camminare ogni giorno per ridurre ansia, colesterolo e migliorare la salute delle ossa.

Ma non dimentichiamo che anche alcuni alimenti potrebbero contribuire al nostro benessere. Questi piccoli frutti dal sapore aromatico, ad esempio, potrebbero ridurre il rischio di infarto e ictus.

Un frutto così piccolo ma ricco di benefici

Proprio in autunno e in inverno sulle nostre tavole compaiono dei frutti ricchi di vitamina C, molto utili per rafforzare le difese immunitarie. Non solo arance e mandarini, ma anche un piccolo agrume poco conosciuto potrebbe aiutarci a rimanere in salute.

Parliamo del kumquat, o meglio conosciuto come mandarino cinese. Un agrume di dimensioni molto piccole originario della Cina. Si presenta con una polpa acidula e una buccia ricca di oli essenziali e dal sapore molto dolce.

Viste le dimensioni ridotte del frutto, la pianta può essere coltivata anche in balcone. Un piccolo arbusto molto resistente, ornamentale e produttivo che non teme i freddi invernali.

Necessita di innaffiature regolari solo durante i mesi estivi, ma facciamo sempre attenzione alla quantità di acqua, perché un eccesso potrebbe provocare dei ristagni pericolosi.

Il kumquat può essere consumato fresco e senza eliminare la buccia. Ma è anche un alimento molto versatile da utilizzare per la preparazione di marmellate, canditi o liquori digestivi.

Non solo contro il diabete ma questo piccolo frutto dalla buccia dolcissima aiuterebbe anche a rafforzare le ossa

Il kumquat è un agrume dalle tante proprietà benefiche.

Le vitamine, gli antiossidanti e i sali minerali potrebbero favorire il benessere del nostro organismo. In particolare, la presenza di calcio agirebbe sulla salute e sullo sviluppo delle ossa. Parliamo di un minerale importantissimo per la prevenzione dell’osteoporosi.

Inoltre la vitamina C non solo aiuterebbe a rafforzare il sistema immunitario, ma potrebbe contrastare i radicali liberi, l’invecchiamento cellulare e, soprattutto, il diabete.

Abbiamo visto, quindi, che non solo contro il diabete ma questo piccolo frutto dalla buccia dolcissima aiuterebbe anche a rafforzare le ossa. Ma facciamo attenzione, perché il consumo del kumquat potrebbe presentare anche delle controindicazioni. Infatti, gli agrumi potrebbero interferire con l’assorbimento di alcuni farmaci. Quindi il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi al medico di fiducia.

