Una sola prova scritta e siamo assunti per uno dei 537 posti di questi bandi di concorso 2022

537 opportunità di impiego rivolte sia a candidati diplomati che laureati grazie a questi nuovi bandi di concorso. Un 2022 prospero per coloro che riusciranno ad approfittare di questi posti liberi. Una sola prova d’esame scritta da superare con requisiti di ammissione piuttosto accessibili. Vediamo di seguito a quali ruoli sono riservati, quali sono le qualifiche necessarie e come candidarsi.

Tempo fino al 30 gennaio 2022 per accedere a queste sorprendenti opportunità di impiego pubblico per una Regione italiana. Sono destinate sia a giovani che a professionisti e indirizzate a più settori lavorativi quali risorse umane, amministrativo, contabile e orientamento al lavoro. 537 posti in totale, parte di questi per ruoli come Istruttore Direttivo Amministrativo, Specialista in servizi per il lavoro e Specialista Informatico.

Per candidarsi ed avere buone possibilità di essere ammessi, oltre ad avere i requisiti richiesti, è necessario superare un test scritto. Per tutte le info riguardanti quest’ultimo, comprese le materie d’esame e i criteri di valutazione, è possibile consultare la sezione dedicata nei bandi di concorso.

È la regione Calabria a rendere disponibili, in collaborazione con Ripam Formez, questi bandi di concorso. Dei 537 posti totali 279 sono per Istruttore Direttivo Amministrativo – Finanziario, 177 per Istruttore Amministrativo – Contabile, 29 per Specialista in servizi per il lavoro. Infine, 52 posti sono per Specialisti e Analisti.

Ognuno di questi ruoli presenta diversi requisiti specifici. Tuttavia, si può stilare sommariamente una lista dei requisiti generali comune a tutti i bandi. Fra questi rientrano la cittadinanza italiana o di un’altra categoria prevista, la maggiore età, l’idoneità fisica e il godimento dei diritti civili e politici.

Seguono poi requisiti specifici per ogni ruolo. Ad esempio, per lo Specialista Informatico è necessaria la laurea in Informatica o Ingegneria Informatica o altro titolo equivalente. Un altro ancora, per il ruolo Analista del Mercato del Lavoro è richiesta la laurea in Statistica.

Come candidarsi

Una sola prova scritta e siamo assunti per uno dei 537 posti di questi bandi di concorso 2022. Per candidarci visitiamo l’annuncio relativo. Sono necessari, per l’invio della domanda, un indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, e il versamento di una quota di ammissione di 10 euro.

