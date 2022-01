Ecco quale destino porterà la Befana ai segni zodiacali, oltre al cattivo tempo, al carbone e alle caramelle

Siamo prossimi all’Epifania, che cadrà il 6 gennaio. Abbiamo lasciato alle spalle Natale e Capodanno ma, forse, nutriamo ancora speranza che le stelle ci assistano nel prosieguo. Siamo, quindi, curiosi di sapere come si metterà l’oroscopo per la prossima festività. Ecco, dunque, quale destino porterà la Befana ai segni zodiacali, oltre al cattivo tempo, al carbone e alle caramelle. Queste le previsioni, in pillole, per ciascun segno zodiacale.

Partiamo dal primo segno: l’Ariete, sempre in eterna lotta per la libertà e per il potere. Ebbene, dovrà ancora fare fatica per afferrare il benessere sperato! Questo perché, con la Luna ostile, non sarà facile trovare un’intesa con il partner, con cui si prolungheranno i contrasti. Tuttavia, la strada è in discesa ed, ad un certo punto, con il benestare di Marte, si andrà davvero lontano. Passiamo al Toro. I nati sotto questo segno, se stanno corteggiando qualcuno, dovranno impegnarsi per un regalo in occasione dell’Epifania. Sul piano lavorativo, dovranno stare attenti agli aspetti legali.

Il terzo segno, dei Gemelli, dovrà iniziare ad assumersi delle responsabilità, ma questa presa di coscienza pagherà, certamente, in futuro. I single, molto probabilmente, intraprenderanno nuove storie ma a distanza. Il Cancro, invece, stringerà nuove amicizie, anche online, che lo stimoleranno moltissimo, facendogli nascere altri interessi. Siamo alla volta del Leone che dovrà stare molto attento alle finanze. Infatti, con Giove e Saturno contrari, potrebbero presentarsi spese impreviste o ritardare entrate di denaro.

Passiamo alla Vergine, che dovrà impegnarsi nell’attività fisica, se vuole mantenersi giovane e in forma. La Bilancia, invece, nonostante le difficoltà, sarà efficiente sul lavoro e otterrà una buona intesa con il partner, grazie al suo buon carattere. Poi, per lo Scorpione, si registrerà un po’ di confusione in ambito lavorativo, quindi dovrà organizzare meglio le sue attività. Sul piano sentimentale, invece, ci sarà un ottimo dialogo con il partner, non mancando intesa e complicità.

Gli altri segni zodiacali in periodo di Epifania

Siamo alla volta del Sagittario che, grazie a Venere nel segno, vivrà d’amore e d’accordo con il partner, rinsaldando o rivoluzionando i legami già esistenti. Il Capricorno, invece, rischierà di essere troppo apprensivo e rigido con un familiare. Il consiglio, quindi, è quello di ammorbidirsi, perché tutti possiamo sbagliare. Passiamo all’Acquario, che godrà della vicinanza di persone incoraggianti, disposte ad appoggiare qualsiasi sua decisione. Inoltre, per questo segno, si apriranno ottime opportunità lavorative, con possibili cambiamenti, del tutto positivi. Infine, i Pesci, grazie ad Urano benevolo, avranno belle sorprese nei rapporti di amicizia, finora caratterizzati da una certa monotonia.

