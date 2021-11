Avere i capelli mossi o con onde morbide è un sogno di molte, soprattutto di chi per natura è liscia e ha voglia di cambiare. Potrebbe sembrare un’impresa ardua e molte si affidano al parrucchiere per ottenere il risultato che vogliono. Ma con questi 3 metodi sarà semplice ottenere un buon risultato anche a casa.

Come preparare i capelli prima dello styling

Fare i capelli mossi in casa è molto semplice e richiede pochi passaggi. Utilizzare la piastra come fanno i parrucchieri è sconsigliato perché alla lunga i capelli potrebbero rovinarsi, soprattutto se non conosciamo i loro “trucchi del mestiere” per non sfibrare il capello.

Con questi metodi, invece, si potranno avere dei capelli mossi e sempre perfetti senza bisogno della piastra e fatti in casa.

Prima di acconciare i capelli, si può usare questa tinta naturale dalle sfumature rosse che li renderà lucenti e forti.

Poi, si può procedere con un lavaggio adeguato. Chi ha i capelli grassi, per esempio, può lavarli e averli bellissimi per giorni con un semplice ingrediente naturale poco conosciuto.

Ora si può passare allo styling.

Non solo con la piastra ecco 3 metodi casalinghi per avere capelli mossi e ondulati come naturali

Il primo metodo prevede l’utilizzo del diffusore, che si può trovare facilmente online, ma anche in negozi di elettronica o di bellezza. Prima di comprarlo, assicurarsi che sia compatibile con il phon che si possiede già.

Il procedimento è molto semplice. Dopo aver lavato i capelli, tamponarli delicatamente con un asciugamano senza sfregarli troppo, quindi attaccare il diffusore al phon.

Portare la testa all’ingiù, oppure da un lato, e dirigere l’aria a temperatura media dal basso verso l’alto. Raccogliere col diffusore una prima ciocca di capelli, posizionarlo vicino alla radice e muoverlo a cerchi concentrici, massaggiando delicatamente. Ripetere il procedimento con tutta la chioma, anche dall’altro lato. I capelli saranno finalmente mossi e voluminosi.

Per far rimanere l’effetto più a lungo si può mettere un po’ di spuma per capelli, partendo dalle punte e strizzando i capelli con le mani.

Per gli altri due metodi avremo bisogno di un accessorio che usavano anche le nostre nonne: i bigodini.

Quali bigodini usare e come applicarli per un mosso perfetto

I vecchi metodi a volte sono quelli migliori e non tramontano mai. Per acconciare i capelli, per esempio, esistono i classici bigodini, che già usavano le nostre nonne e che sono ancora utilissimi.

Prima di tutto, lasciare i capelli leggermente umidi e dividerli in ciocche. Posare la punta di una ciocca sul bigodino e arrotolargliela attorno facendolo “rullare” finché non raggiunge la testa.

Fare attenzione a dividere i capelli in modo abbastanza simmetrico per ottenere un effetto omogeneo. Le ciocche possono essere più o meno spesse in base al tipo di mosso che si vuole ottenere. Ciocche piccole creeranno un effetto più intenso e capelli ricci, quelle grandi un mosso più morbido e naturale.

Un ultimo metodo prevede l’utilizzo dei bigodini di spugna morbida, efficaci e semplici da applicare. Dividere i capelli in ciocche e avvolgere una ciocca attorno al bigodino, quindi arrotolarlo dal basso verso l’alto fino a raggiungere la testa. Infine, avvicinare le due estremità del bigodino e girarle, quasi a formare un fiocco, per fissare i capelli.

In entrambi i casi, più ore si rimane in posa, migliore sarà il risultato.

Basta piastra ecco 3 metodi casalinghi per avere capelli mossi e ondulati come naturali.

