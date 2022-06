Prosciutto e melone sono con la caprese probabilmente i piatti freddi maggiormente ricercati e apprezzati dagli italiani in estate. Senza considerare ovviamente la pasta fredda e l’insalata di riso, che occupano spazi importanti nelle nostre diete estive. Prosciutto, melone, pomodori e mozzarella, che con origano e basilico, assieme all’olio Evo, fanno parte anche della nostra dieta mediterranea. Un insieme di alimenti tutti gustosi, quasi tutti salutari e piacevolmente adatti alle giornate calde e afose che ci attendono nelle prossime settimane. Prosciutto e melone, che rappresenta spesso anche il piatto unico perfetto se siamo a mangiare in spiaggia.

Un piacevole break, se non mangiamo in albergo, ma abbiamo voglia comunque di qualcosa di più nutriente della solita insalata. Proprio parlando di melone, vedremo in questo articolo degli altri suggerimenti su come utilizzarlo piacevolmente a tavola nei prossimi giorni. Non solo col prosciutto ma anche con questi altri gustosi ingredienti potremmo utilizzare il melone e proporlo in maniera assolutamente originale ai nostri ospiti.

Se in insalata

Eravamo rimasti personalmente abbastanza allibiti quando l’estate scorsa ci hanno proposto un’insalata di prosciutto e melone. Trovavamo strana l’idea che due gusti così nobili potessero finire nell’insalata. Invece dobbiamo dire che è stata davvero un’idea piacevole. Prendiamo una insalatiera ampia e facciamo la base con dell’insalata iceberg e un po’ di rucola. Quindi, decoriamo con delle ciliegine di mozzarella, il crudo arrotolato come se fosse un involtino e dei pezzetti di melone. Regoliamo di sale, pepe e olio a nostro piacimento, ma senza aggiungere erbe aromatiche e spezie. Un piatto che unisce l’insalata e il nostro famoso prosciutto e melone.

Non solo col prosciutto ma anche con questi altri gustosi e preziosi alimenti il melone sarà il frutto jolly della nostra tavola

Se fossimo rimasti sorpresi dalla ricetta con insalata e melone, potremmo letteralmente strabuzzare gli occhi con quella che suggeriamo adesso. L’abbiamo personalmente provata anche in questo caso, non in spiaggia ma in montagna. Una deliziosa e assolutamente originale zuppa fredda con il melone, le noci e la burrata. Nulla di particolarmente impegnativo perché si tratta semplicemente di frullare gli ingredienti, con una decorazione finale di aceto balsamico o crema di lamponi. Questi ultimi rappresentano ovviamente il tocco finale caratteristico tipico della montagna.

