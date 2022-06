Molti pensano che il proprietario invadente possa entrare in casa senza permesso in realtà la legge lo vieta e lo sanziona in questo modo molto severo

Uno dei contratti più diffusi in Italia è sicuramente quello di affitto. In gergo tecnico, il contratto di affitto si chiama locazione ad uso abitativo. Si tratta di quel contratto per cui un soggetto, il locatore, permette ad un altro soggetto, il conduttore, di vivere nella propria casa. Questo a patto che paghi, a scadenze fisse, una certa somma di denaro chiamata canone. Quando si cerca una casa, oltre a valutare il costo, la posizione e il comfort bisogna stare attenti al proprietario di casa.

Il consiglio, cioè, è quello di cercare di capire che tipo sia il proprietario di casa. Infatti, se ci ritroviamo un proprietario invadente e impiccione, oppure che crea continuamente problemi, non c’è casa che tenga. Non vale la pena stipulare un contratto di locazione con lui. Infatti, non molti sanno che la legge prevede molti obblighi e doveri per le parti di un contratto di affitto.

I doveri di inquilino e proprietario

Ad esempio, l’inquilino che riceve l’immobile deve tenerlo in buono stato di manutenzione e non danneggiarlo. Se l’inquilino danneggia l’immobile dove vive, dovrà pagare al locatore le spese per le riparazioni. Non solo, ma, non molti sanno che dovrà pagare anche un’altra ingente somma di denaro. Anche il locatore che affitta ha degli obblighi di legge ben chiari nei confronti del suo inquilino. E alcuni di questi doveri non sono molto conosciuti. Per questo molte persone sopportano dei comportamenti, in realtà, vietati dalla legge. Ad esempio, molti pensano che il proprietario possa introdursi nella casa di sua proprietà che ha affittato all’inquilino.

Molti ritengono questo comportamento legittimo solo sulla base del fatto che la casa è di proprietà del locatore. Per questo avrebbe il diritto di entrarvi quando crede. In realtà, la legge vieta questo comportamento, e anzi lo punisce in modo molto severo. La Corte di Cassazione ha spiegato che il proprietario di casa impiccione che si introduce nella casa in affitto senza autorizzazione commette un reato. Si tratta del reato di violazione di domicilio. Il codice penale, articolo 614, punisce questo reato con la reclusione fino a 3 anni.

Molti pensano che il proprietario invadente possa entrare in casa senza permesso in realtà la legge lo vieta e lo sanziona in questo modo molto severo

Non solo, con un’altra sentenza, la numero 10066/2005, sempre la Cassazione ha spiegato un altro punto importante. Ha chiarito che se il proprietario affitta l’intera casa, e non semplicemente una stanza, non può conservare un mazzo di chiavi. Per conservare legittimamente un mazzo di chiavi di casa, dice la Cassazione, ci deve essere un’apposita clausola nel contratto di locazione che glielo permetta. Senza questa clausola, il proprietario, non solo non può entrare in casa, ma non può nemmeno conservarne le chiavi.

