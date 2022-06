I primi dati turistici che arrivano dalle statistiche sono davvero confortanti. Non solo ci sarebbero state tantissime presenze nei recenti ponti, ma le prenotazioni dei prossimi mesi sarebbero altrettanto indicative. Le associazioni degli albergatori parlerebbero infatti di potenziali presenze ai livelli pre-Covid. Una vera e propria boccata d’aria per un settore economico che nel nostro Paese è una forza trainante. Abbastanza desolante vedere però proprio l’appello di albergatori e ristoratori che sarebbero alle prese con carenze di personale. Della serie: il lavoro c’è ma mancano gli operatori. Tornando comunque alle nostre mete mare più gettonate, eccone una che l’anno scorso ha fatto davvero il boom. E, stando ai pronostici, potrebbe non solo confermarsi, ma addirittura migliorare ancora. Nel 2021 è stata una delle mete mare più gettonate e se tutto va bene anche il 2022 potrebbe rivelarsi trionfale per questa zona.

Un mare blu e una natura alle volte selvaggia

L’estate 2021, più ancora di quella del 2020, ha segnato la voglia degli italiani e di riscoprire quelle mete meno frequentate e più solitarie. Questo, ovviamente sulla carta, perché poi i giudizi del web, quando sono super positivi, convogliano in quel luogo tantissime presenze. È il caso della meravigliosa “Riviera dei Cedri”, nell’altrettanto splendida Calabria. Località come Cetraro, Diamante e Praia che hanno sorpreso il turista per quella loro bellezza alle volte selvaggia e ancora incontaminata. Lunghissime spiagge a disposizione del turista, con scogliere da cui tuffarsi e fondali marini protetti e incredibili. Unitamente al mare, ecco un bellissimo entroterra, per chi vuole alternare all’acqua anche la passeggiata, magari facendo pure delle escursioni a cavallo o trekking.

Nel 2021 è stata una delle mete mare più gettonate e ospitali del turismo italiano e quest’anno punta a riconfermarsi anche grazie alle presenze internazionali

Foreste e parchi marini, tratti di coste incontaminate, alternate a stabilimenti, offrono al turista davvero tanta scelta. Una delle mete più gettonate, oltre alla famosissima Palinuro è quella di Praia a mare. Quasi 7 km di spiagge, con sabbia che si alterna ai sassi, e dei fondali che ospitano una fauna ittica davvero incredibile. Per tutti coloro che amano le immersioni, la Riviera dei Cedri è Un vero e proprio paradiso. Mettiamoci anche una cucina divina, con pesce freschissimo e un’ospitalità tra le migliori del Mondo.

