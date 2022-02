Chi è un amante dei libri sa quanto possa essere difficile tenerli ordinati. Più se ne comprano e più la piccola libreria di casa diventa insufficiente. Allora si cominciano a liberare mensole, scaffali, col risultato di creare il caos nell’appartamento. Ormai trovare un libro è quasi impossibile. Per non parlare della polvere che si accumula tra le pagine e sull’esterno della copertina.

Però, grazie agli articoli della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo imparato che tutto si può risolvere, specialmente col fai da te. Bastano un pizzico di creatività, un avvitatore e qualche vite. Oggi scopriamo come creare 2 fantastiche librerie originali ed economiche non solo col pallet. Infatti, ci sono tantissimi materiali di scarto che possiamo utilizzare in questa impresa. Una volta costruita, la nostra lascerà di stucco noi e i nostri amici.

Il legno perfetto per una libreria

In questi ultimi anni abbiamo scoperto quanto possa essere preziosa una pedana di pallet. Utilissima per chi ha un giardino o un terrazzo per costruire un comodissimo divano. Oppure, per chi ha poco spazio, i pallet sono perfetti per creare un giardino verticale. Anche come libreria esistono tante idee carine per riciclare i pallet.

Ma nell’articolo in questione non utilizzeremo dei pallet. Piuttosto, faremo buon uso di due oggetti sottovalutati, che spesso vanno a finire nelle isole ecologiche.

Non solo col pallet, ecco le 2 idee geniali per costruire facilmente una originalissima libreria fai da te a basso costo

La prima libreria, infatti, si compone di vecchi tubi idraulici in rame o ferro. Serviranno anche dei raccordi a T, alcuni dritti e a gomito e infine delle mensole di legno come sostegno per i libri. La cosa bellissima dell’uso dei tubi è che si possono comporre come si desidera. Come si diceva, si possono utilizzare solo tubi dritti oppure divertirsi con raccordi a gomito. Online si trovano tantissime idee da prendere ad esempio, davvero facilissime da realizzare.

Un altro modo alternativo e ancor più semplice per costruire una libreria spaziosa è utilizzare dei blocchi di cemento. Si tratta di quei blocchi forati di cemento grigio facilmente acquistabili a pochi euro dai rivenditori faidate. Il prezzo varia in base alla larghezza e al peso.

Grazie alla loro solidità, senza essere troppo pesanti, ci permettono di creare una base per inserire delle mensole di legno tra un blocco e l’altro. Le mensole potranno essere della misura che si desidera e i blocchi sosterranno il peso di tutto senza nemmeno doverli fissare.