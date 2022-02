È un anno fortunato per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego e sono aperti a nuove esperienze professionali. Siamo nell’epoca dei concorsi ed è importante approfittarne senza lasciarsi scappare questa opportunità che la Pubblica amministrazione ci offre.

Dal Sud al Nord, sono tantissime le posizioni aperte per diplomati e laureati, a tempo parziale e indeterminato.

Tra le procedure di selezione più ambite in questo periodo, una riguarda certamente i concorsi per la Regione siciliana. Ne abbiamo parlato già un mese fa, ma è recente la notizia del nuovo termine di presentazione delle domande. Infatti, come accennato in un precedente articolo, l’amministrazione regionale ha deciso di prorogare la possibilità di candidarsi dal 28 gennaio al prossimo 25 febbraio.

Restando sempre al meridione, la Gazzetta ufficiale dello scorso 11 febbraio ha pubblicato tre procedure di selezione sia a tempo pieno che part-time. Tre procedure per laureati e diplomati, in queste due calde regioni del Sud Italia, Puglia e Calabria. Vediamo i dettagli di ciascun concorso e come inviare la domanda di partecipazione.

Nuove assunzioni anche part-time per diplomati e laureati in queste due calde regioni del Sud Italia

L’Autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale è alla ricerca di 6 impiegati per le sue sedi pugliesi di Bari, Barletta, Brindisi e Monopoli. Il bando si rivolge a 4 figure amministrative e 2 tecniche, per contratti di lavoro di 12 mesi. L’inquadramento professionale è il terzo livello del contratto collettivo nazionale (CCNL) dei lavoratori dei porti. Le figure previste sono così distribuite:

1 unità per il profilo economico-finanziario a tempo pieno e determinato;

1 unità per il profilo operativo a tempo pieno e determinato;

2 unità per il profilo tecnico a tempo pieno e determinato;

1 unità per il profilo amministrativo a tempo part-time e determinato;

1 unità per il profilo legale a tempo pieno e determinato.

Si richiede il possesso del diploma per la posizione da operativo e la laurea per tutte le altre. La selezione si basa sulla valutazione dei titoli ed un colloquio finale, con l’assegnazione rispettivamente di 20 e 40 punti, per un massimo di 60.

È possibile consultare il testo integrale del bando ed inviare la domanda di partecipazione, cliccando e seguendo le istruzioni previste dall’apposito sito internet.

Dalla Puglia alla Calabria

Andiamo adesso agli altri 2 concorsi, stavolta per la bella regione Calabria. È l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, l’ARPACAL con sede a Crotone, ad aver pubblicato i bandi di selezione.

L’Agenzia sta cercando 2 diplomati e 5 laureati per le posizioni, rispettivamente, di Assistente tecnico e Collaboratore tecnico-professionale. Le assunzioni si intendono a tempo pieno e determinato di 12 mesi, eventualmente prorogabili.

Anche in questo caso, il punteggio finale si baserà sulla valutazione dei titoli e sul colloquio finale, per un massimo di 30 punti.

Il CCNL di riferimento è quello della sanità.

Per ulteriori dettagli e per inoltrare la propria candidatura, si rinvia alla sezione concorsi del sito ARPACAL.

Il codice di riferimento per il concorso da Assistente tecnico è Marine strategy – C-CHIM21, mentre per quello da Collaboratore è Marine Strategy – D-AMB21.

Quindi nuove assunzioni anche part time per diplomati e laureati da non perdere.