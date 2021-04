Dando un’occhiata ai prezzi dei mobili da esterno si potrebbe avere un sussulto. A volte anche un semplice tavolino di legno con delle sedie raggiunge cifre importanti. Questo particolare può scoraggiare l’acquisto e, di conseguenza, anche la possibilità di avere un giardino o un terrazzo accogliente.

Niente di più sbagliato. Perché con il fai da te si può risparmiare ottenendo al contempo dei mobili belli, comodi e inusuali. Con poco impegno, da vecchi pallet, ruote, o legno riciclato, si creano mobili da far invidia a chiunque. In questo articolo, la Redazione di ProiezionidiBorsa illustra come avere un comodissimo divano da giardino a costo zero in quattro mosse. Basterà trovare tre bancali in buone condizioni.

Fai da te

Per costruire il divano ricavandolo da tre pallet, la prima cosa da fare è procurarsi queste tre parti. Esistono falegnamerie che vedono i bancali a pochi euro. Comunque è possibile farsi cedere bancali inutilizzati o con qualche difetto da grandi supermercati o negozi di bricolage.

Una volta presi, i bancali dovranno essere scartavetrati in ogni loro parte con della carta apposita o con una levigatrice elettrica. La superficie di legno dovrà presentarsi liscia al tatto. Una volta compiuto questo passaggio, si passa alla vera e propria costruzione. Servirà un piede di porco, per sollevare le tavole del pallet, e un seghetto.

Usando questi strumenti si rimuoverà la seconda trave di legno di uno dei pallet, eliminando i chiodi rimasti sporgenti. La tavola andrà riposizionata a una distanza di 3 cm dalla prima tavola e riavvitata. Subito dopo, sovrapporre il pallet modificato a un altro pallet e fissarli con 6 viti. Questi formeranno la seduta del divano.

Come avere un comodissimo divano da giardino a costo zero in quattro mosse

Per lo schienale, prendere il terzo e ultimo pallet e rimuovere le ultime due assi con la tecnica usata in precedenza. Si raccomanda di rimuovere ogni chiodo sporgente rimasto. Ora il pallet dovrà essere girato per consentire di segare via anche due degli appoggi e i tacchetti retrostanti, corrispondenti al lato in cui sono state eliminate le due assi.

Si otterranno tre assi verticali sporgenti. Ora riposizionare una delle traverse a circa 50 cm dalla base delle assi verticali e fissare con quattro viti. Questo consente di bloccare lo schienale, incastrandolo all’interno della seduta. Ora si può provare a inserire lo schienale nella seduta, all’interno dello spazio dell’asse di cui si era modificato la posizione. Lo schienale dovrebbe perfettamente entrare e sostenersi da solo. Ecco pronto il divano da esterno.

Approfondimento

Come costruire un giardino verticale nel vostro terrazzo