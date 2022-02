Il titolo Shedir Pharma Group è stato inserito dal nostro Ufficio Studi tra i titoli su cui puntare per il 2022 (Per chi decide di investire su Shedir Pharma Group nel 2022 potrebbe anche vedere i prezzi raddoppiarsi).

Base di questa scelta c’è la fortissima sottovalutazione del titolo. Come scritto nel report menzionato in precedenza, le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 5,40, dal precedente 5,20. I nostri calcoli invece, elaborati in seguito all’analisi dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano a una stima di fair value in area 9 euro circa, in rialzo rispetto al precedente giudizio di 8 euro. Rispetto ai prezzi attuali, quindi, le azioni Shedir Pharma Group potrebbero andare incontro a una performance del 100% circa.

Questo livello di sottovalutazione è confermato dal rapporto prezzo utili. Se si confronta, infatti, il PE di Shedir Pharma Group con quello medio del settore di riferimento si scopre una sottovalutazione di oltre il 50%. I livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Anche il Price to Book ratio conferma, anche se in maniera quantitativamente minore, la forte sottovalutazione del titolo.

Se nel lungo periodo il titolo rimane strong buy, questa settimana sarà decisiva per capire il futuro delle azioni Shedir Pharma Group nel medio termine.

Questa settimana sarà decisiva per capire il futuro delle azioni Shedir Pharma Group: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Shedir Pharma Group (MIL:SHE) ha chiuso la seduta del 14 febbraio a quota 4,05 euro in ribasso del 5,15% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma nella settimana in corso ha raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 4,03 euro. A questo punto cosa accadrà nelle prossime settimana dipenderà tutto dalla chiusura della settimana in corso.

La tenuta del supporto, infatti, farebbe ripartire il titolo verso nuovi massimi. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 4,32 euro.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso l’obiettivo successivo si trova in area 3,27 euro (II obiettivo di prezzo) offrendo un’ottima occasione di acquisto per il lungo periodo. La massima estensione ribassista, poi, si trova in area 2,15 euro (III obiettivo di prezzo).