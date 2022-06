L’aumento delle temperature e la vicinanza a laghi e stagni fa insorgere un problema molto sentito durante la stagione estiva: le zanzare. Queste nella maggior parte dei casi infatti depongono le uova in corrispondenza dei corsi d’acqua o nei sottovasi delle piante. La loro proliferazione per tutto giugno, luglio e agosto, rende difficoltosa la quiete, provocando fastidio e pustole pruriginose. Per togliersi in maniera efficace questa scocciatura è necessario quindi conoscere non solo tutti i modi per contrastarle, ma anche il loro comportamento. Infatti questo genere di insetti ha delle preferenze e attacca seguendole pedissequamente. Ad esempio colpisce principalmente un determinato gruppo sanguigno e statisticamente predilige mordere in certe zone rispetto ad altre. Oggi infatti vediamo che non solo caviglie e mani, ma quali sono le insospettabili parti del corpo preferite dalle zanzare in modo da difenderci meglio da eventuali punture sia in casa che all’aperto.

Perché pungono più alcuni di altri

Secondo le ricerche le zanzare sono attratte dall’anidride carbonica emessa dal respiro. Quindi chi ne emette di più per varie ragioni, come ad esempio i soggetti in gravidanza o in uno stato di sovrappeso, risulta immediatamente più “appetibile”. Lo stesso vale per il calore. Sotto sforzo fisico o dopo aver bevuto alcolici è più probabile attirarle proprio a causa del naturale riscaldamento dell’organismo.

Non solo caviglie e mani, ecco le insospettabili parti del corpo preferite dalle zanzare per succhiare il sangue

Però ci sono alcune parti del corpo che risultano più ricche di queste due caratteristiche. Ad esempio l’area del collo risulta particolarmente tiepida e piacevole, essendo vicina ai centri del respiro. Però ci sono molte altre zone che vengono colpite. Sicuramente molte persone si sono accorte che i bozzi tendono ad apparire magicamente nelle stesse aree, mentre altre non risultano toccate. Infatti, anche quando si dorme è molto raro essere punti sul viso. È abbastanza comune invece sentire la necessità impellente di grattarsi sulle mani o sulle gambe.

In particolare nella regione inferiore del corpo le caviglie risultano inspiegabilmente molto colpite, come anche le ginocchia e i gomiti. Questi punti danno particolarmente noia perché sono difficili per noi da raggiungere e per questo motivo le zanzare ci “marciano” particolarmente. Prendono infatti di mira le aree dove si crea un minore movimento dato che per loro risultano più semplici da attaccare senza correre particolari rischi. Se si utilizzano spray o lozioni è consigliabile tenere a mente quindi di applicarle soprattutto in queste zone.

