Uno dei problemi più fastidiosi della stagione estiva sono le zanzare. Questi insetti sono difficili da debellare. Infatti, s’infilano ovunque, pungono, creano delle bolle pruriginose e, cosa ancora peggiore, con il loro ronzio non ci concedono delle notti serene. Fra tutti però ci sono dei soggetti che risultano assolutamente più colpiti di altri. Oggi andiamo a spiegare chi sono e quali sono i motivi per cui sono presi di mira più spesso. Infatti, nessuno lo sospetta ma queste persone sono quelle che hanno più difficoltà a togliersele di torno. Scopriamo insieme se rientriamo in questa sfortunata categoria.

I repellenti naturali più famosi per questo genere di insetti

Non tutti ne sono consapevoli, ma anche le zanzare hanno delle preferenze ben precise. Spesso noi umani le usiamo a nostro vantaggio per allontanarle. Una delle tecniche più sfruttare è quella degli odori che funzionano come dei veri e propri repellenti. Molti di questi sono totalmente naturali e possono evitarci di spendere una fortuna per degli spray a composizione chimica. Basta semplicemente addentrarsi nel vasto mondo degli oli essenziali. Questi sono utilissimi non solo per profumare la casa e per creare degli efficaci detersivi economici e fai da te, ma anche per liberarsi di queste ospiti indesiderate. Le migliori varietà sono quelle ricavate dal fiore di lavanda, dal limone, dal tea tree oil, dal geranio, dall’eucalipto, dalla citronella e dalla menta. La maggior parte di questi non dà alcun fastidio al nostro naso, anzi la maggior parte delle fragranze sono particolarmente gradevoli.

Nessuno lo sospetta ma queste persone hanno più probabilità di essere punte dalle zanzare

Però, non si tratta solo di olfatto. Le zanzare hanno anche delle propensioni per quanto riguarda il gusto. Infatti pungono statisticamente di più certe tipologie di persone. La prima discriminante per questo comportamento è la tipologia di sangue. Gli individui di gruppo 0, sia nella accezione positiva che negativa, sono statisticamente più morsi di quelli del gruppo AB, A e B. A seguire ci sono le donne incinte e le persone in sovrappeso. Queste categorie infatti producono più anidride carbonica, fattore che attrae particolarmente le zanzare. Allo stesso modo anche essere sportivi le attira: il movimento porta il sangue ad essere più caldo e si attiva la produzione di acido lattico. Infine anche aver alzato troppo il gomito aumenta la temperatura corporea e quindi sortisce lo stesso effetto.

